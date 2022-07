José Cordeiro/ SPTuris Desfiles serão realizados entre os dias 17 e 19 de fevereiro

Todos os anos, o público aguarda ansioso pelo Desfile das Escolas de Samba no Sambódromo do Anhembi . Em 2022, devido à pandemia da Covid-19, o evento aconteceu em abril. A partir de 2023, o calendário volta ao normal, com os desfiles sendo realizados durante o feriado de Carnaval, entre 17 e 19 de fevereiro, sendo o Desfile das Campeãs no fim de semana seguinte, dia 25.

Os interessados em conferir o desfile ao vivo já podem adquirir seus ingressos. Sob a organização da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, a venda é feita pelo site a compra pelo site https://www.clubedoingresso.com/

“O Carnaval é um evento estratégico para a cidade de São Paulo, uma grande festa que traz alegria e retorno positivo como visibilidade e grande impacto econômico”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho. “Durante o feriado, todo o trade é impactado: restaurantes, hotelaria, transporte etc. É um momento de importância cultural e turística”, conclui.





Em abril deste ano, segundo dados do Observatório do Turismo e Eventos, o Índice Mensal de Atividade do Turismo atingiu a melhor marca de 2022, superando o valor de 85 pontos numa escala de 0 a 100. A realização do Carnaval e feriados de abril favoreceram o acréscimo de 4,2% em relação ao mês anterior e 123% se comparado ao mesmo mês de 2021.

Veja a ordem dos desfiles do Carnaval SP 2023:

GRUPO ESPECIAL

17 de fevereiro, sexta-feira

1- Independente Tricolor

2- Acadêmicos do Tatuapé

3- Barroca Zona Sul

4- Unidos de Vila Maria

5- Rosas de Ouro

6- Tom Maior

7- Gaviões da Fiel

18 de fevereiro, sábado

1- Estrela do Terceiro Milênio

2- Acadêmicos do Tucuruvi

3- Mancha Verde

4- Império de Casa Verde

5- Mocidade Alegre

6- Águia de Ouro

7- Dragões da Real

GRUPO DE ACESSO

19 de fevereiro, domingo

1- Nenê de Vila Matilde

2- X-9 Paulistana

3- Camisa Verde e Branco

4- Vai-Vai

5- Morro da Casa Verde

6- Colorado do Brás

7- Pérola Negra

8- Mocidade Unida da Mooca

GRUPO DE ACESSO II

1- Imperatriz da Pauliceia

2- Amizade Zona Leste

3- Brinco da Marquesa

4- Primeira da Cidade Líder

5- Imperador do Ipiranga

6- Uirapuru da Mooca

7- Leandro de Itaquera

8- Unidos do Peruche

9- Unidos de Santa Bárbara

10- Torcida Jovem

11- Camisa 12

12- Dom Bosco de Itaquera

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.