Reprodução do Twitter / @llikemoyd A polícia de Langley prendeu um suspeito pelo ataque a tiros e investiga se mais podem estar envolvidos

Nesta segunda-feira (25), a polícia canadense confirmou a prisão do suspeito de um ataque a tiros no centro de uma cidade perto de Vancouver, no oeste do Canadá . O tiroteio foi registrado hoje e a polícia investiga se há mais pessoas envolvidas no crime.

De acordo com a agência de notícias AFP , Rebecca Parslow, porta-voz da polícia canadense em Langley, afirmou que "múltiplos tiros" deixaram "várias vítimas", mas não especificou o número de pessoas atingidas e se alguma delas morreu.

A imprensa canadense informou que o homem pode ter realizado um ataque deliberado contra moradores de rua da cidade.

Um alerta público foi emitido por volta das 6h15 (10h15 no horário de Brasília) mencionando "várias cenas de crime no centro de Langley". O comunicado inicial citava um homem caucasiano de cabelos escuros, vestido com macacão marrom e uma camiseta azul e verde com um logotipo vermelho na manga direita.

Na mensagem, de acordo com a AFP , as autoridades escreveram que tiveram uma "interação com um suspeito, mas não sabem, neste momento, se outros estavam envolvidos".

Uma hora depois, em um segundo alerta, explicaram que o suspeito "não era mais uma ameaça" e pediram que a população ficasse longe do local.

