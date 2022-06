Reprodução 04/04/2022 Rodrigo Garcia

Após tomar posse na comunidade, Rodrigo Garcia voltará à Paraisópolis pela terceira vez. Neste sábado (4), o governador e a primeira-dama, Luciana Garcia, que é Presidente do Fundo Social de Solidariedade, irão fazer um tour pela área para conferir de perto as ações do G10 Favelas, organização social que desenvolve iniciativas para empreendedores de cerca de 300 comunidades no país.

O governador, que também esteve nos estúdios da Mais Favela TV no último mês, vai percorrer a comunidade acompanhado pelos Presidentes de Ruas e representantes do G10, para saber um pouco mais sobre as oficinas profissionalizantes que acontecem por lá.

Rodrigo vai participar de um almoço com moradores e lideranças comunitárias e acompanhar a primeira intervenção do Projeto Viver Melhor, da Secretaria de Estado da Habitação, que prevê a recuperação de 880 domicílios em situação de inadequação habitacional, com investimento de R$ 13,2 milhões. A primeira-dama Luciana Garcia irá distribuir mil cestas básicas ao moradores locais.

O G10 Favelas é um bloco de líderes e empreendedores das favelas, a exemplo de blocos econômicos mundiais, que uniram forças em prol do desenvolvimento econômico e social dessas áreas urbanas. O bloco foi criado em 2019, formado pelas comunidades da Rocinha (RJ), Rio das Pedras (RJ), Heliópolis (SP), Paraisópolis (SP), Cidade de Deus (AM), Baixadas da Condor (PA), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Casa Amarela (PE), Coroadinho (MA) e Sol Nascente (DF).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.