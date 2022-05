Divulgação/SMTI-SP O evento de premiação contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes





A Prefeitura de São Paulo recebeu, na última terça-feira (24), o 9° Prêmio InovaCidade por meio das secretarias municipais de Inovação e Tecnologia (SMIT), Fazenda e da PRODAM (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo).

O evento, realizado no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, Zona Sul, contou com as presenças do prefeito Ricardo Nunes, do secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós; e do presidente da Prodam, Johann Nogueira Dantas.

A homenagem do Instituto Smart City Business America (SCBA) teve como iniciativa destacar os feitos da Prefeitura que causaram impactos positivos , mensuráveis e reconhecidos pela sociedade. Os projetos premiados foram o Programa de Ciências Comportamentais, Empreenda Fácil e MEI Nota Fácil, aplicativo móvel da Nota Paulistana. Foram inscritos 96 projetos e 24 foram premiados.

A inovação presente nos projetos da Prefeitura é a ferramenta que, aliada à tecnologia, modifica entraves burocráticos, gerando facilidades e soluções aos cofres públicos e também na comunicação e entrega de um serviço melhor à população.

“Receber o reconhecimento da Smart Cities Business por um projeto desenvolvido em conjunto com as secretarias da Fazenda e de Inovação e Tecnologia é motivo de orgulho para a Prodam. Acreditamos que a tecnologia tem a missão de ser facilitadora de serviços para os cidadãos. Por isso, estamos cada vez mais empenhados em ampliar nossas atividades para que São Paulo consolide-se como referência em cidade inteligente no Brasil e no mundo”, afirmou Johann Nogueira Dantas, presidente da PRODAM.

O Projeto de Ciências Comportamentais deve como característica importante saber ouvir a população e aprimorar a comunicação do poder público com a sociedade.

“A aplicação das ciências comportamentais em políticas públicas ainda é um campo muito inexplorado. Estamos fazendo isso na cidade desde 2018, com resultados surpreendentes. São soluções simples, baratas e de altíssimo custo-benefício. Participar deste evento é uma grande oportunidade para compartilharmos essas experiências com outras localidades e receber o reconhecimento deste trabalho pioneiro na cidade de São Paulo”, declarou Brenda Machado Fonseca, Diretora de Inovação no 011.lab - laboratório de inovação em governo da cidade de São Paulo.





Fonseca também enfatizou que assim como São Paulo, as demais cidades que participaram da premiação devem investir em unidades de inovação em governo, pois esta iniciativa pode gerar altos índices de economia de recursos e melhoria de serviços.

Empreenda Fácil

O objetivo do Empreenda Fácil é ser um sistema para refletir um fluxo contínuo e autoexplicativo, com comunicação clara e fácil para o empreendedor em todas as etapas do processo de legalização da empresa.

“O Empreenda Fácil, que por meio de um aplicativo facilitou a prática de abertura e fechamento de empresas, reduzindo para em média dois dias, o que demorava pelo menos 30 dias, foi desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, da SMIT”, explicou Juan Quirós, secretário municipal de Inovação e Tecnologia.

Quirós também destacou que a inovação tem marcado a atual gestão ao facilitar o atendimento à população.

“O reconhecimento do prêmio serve de incentivo para outras iniciativas. Isso é de extrema importância. Ajuda a nos colocar na categoria de Cidade Inteligente”, disse.

