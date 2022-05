Reprodução/Tv Globo - 11.05.2022 Colisão entre 1 ônibus e 4 veículos de passeio em São Paulo

Um homem ficou ferido após um ônibus colidir com quatro carros de passeio na manhã desta quarta-feira (11), na Avenida Jacu-Pêssego, Zona Leste de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h57 da manhã, e deixou um homem que estava em um dos veículos de passeio ferido. Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima foi resgatada consciente com ferimentos no rosto.

O homem foi levado ao Hospital Sta. Marcelina de Itaquera com estado de saúde estável.

Não há informações sobre interdições ou congestionamento no local.

