Silas Laurentino Helicóptero da Funai cai com 7 pessoas na Floresta Amazônica

Neste domingo (8), um helicóptero da Funai (Fundação Nacional do Índio) caiu na região de Cruzeiro do Sul (Acre), na Floresta Amazônica.

Haviam pelo menos 7 pessoas na aeronave. De acordo com o jornal "Estadão", eles voltavam do resgate de uma criança na Aldeia Ashaninka. Após a queda, alguns passageiros conseguiram caminhar pela floresta até a equipe de socorro.

Além de 5 indígenas, incluindo crianças, o helicóptero transportava o piloto e um mecânico, que teve ferimentos graves e foi levado para a Emergência do Hospital Regional do Juruá. O piloto e os demais passageiros tiveram ferimentos leves.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cezar dos Santos, afirmou que o piloto tentou fazer um pouso de emergência e acabou caindo no meio da floresta. Dos Santos disse também que as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local do acidente. O helicóptero ficou destruído.

Até o momento, ainda não se sabe a causa do acidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.