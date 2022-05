Divulgação PRF 07.05.2022 Ônibus de dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofre acidente na rodovia Régis Bittencourt, no interior de SP

O cantor sertanejo Aleksandro, parceiro de Conrado, morreu na manhã deste sábado (7), após o ônibus da dupla sofrer um acidente em Miracatu (SP), na região do Vale do Ribeira. Além dele, outras cinco pessoas foram mortas, mas ainda não foram identificadas. O veículo transportava 19 passageiros.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 no km 402,2 da pista sentido São Paulo. Dos sobreviventes, oito foram socorridos pela ambulância da concessionária da via, cinco estão sendo socorridas presas nas ferragens e uma vítima ainda não foi encontrada.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu após o pneu dianteiro esquerdo estourar e o motorista perder o controle do veículo.

A Arteris informou que há fila de 12 km no sentido Curitiba e 2 km no sentido São Paulo.

A dupla tinha show agendado para a cidade de São Pedro neste sábado. Eles vinham de Tijuca do Sul, no Paraná.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros confirmou o número de mortos e informou que mais oito vítimas foram socorridas até as 12h44. Sete viaturas estão no local para atendimento.

12h44 Capotamento com ônibus, 6 óbitos constatados, sendo 8 vít já socorridas pelas concessionária e ambulância do município (PS Miracatu, PS Juquiá, PS Registro), no acesso à Rodovia Régis Bitencourt, km 402, Miracatu; 5 viaturas e 12 bombeiros/atendimento, aguardo inf do local. pic.twitter.com/0cuJXjGFHh — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 7, 2022









