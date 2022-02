Reprodução/ Youtube Diário do Nordeste Avião arremete no Aeroporto de Guarulhos





Um avião que saiu de Brasília precisou arremeter pouco antes do pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos , em São Paulo. A medida foi necessária para evitar um acidente com um jato particular.



O caso em questão ocorreu na última terça-feira (15), mas as imagens começaram a repercutir nas redes sociais nesta segunda (21). No vídeo, é possível ouvir a voz de uma controladora de voo. Ela diz para o comandante arremeter a aeronave e, em seguida, explica que um jatinho "cruzou a pista sem autorização da torre".

Para evitar acidente com jatinho não autorizado, avião da Gol arremete no aeroporto de Guarulhos.



Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o jato não foi identificado. Já o avião comercial é o 1403, da Gol. A companhia ressaltou que a arremetida é uma manobra normal", usada para que os pilotos possam reiniciar o procedimento de pouso.







"Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso", esclareceu em nota. Na situação em questão, o pouso foi concluído em segurança.