Reprodução Colisão atingiu 22 veículos na Rodovia Presidente Dutra

Um engavetamento de 22 veículos, entre eles cinco ônibus, deixou uma pessoa morta e outras dez feridas na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu por volta das 6h, na pista lateral, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Agostinho Porto.

🚨 MOTORISTA DA VIAÇÃO CARISMA MORRE APÓS INFARTO FULMINANTE NA ALTURA DE AGOSTINHO PORTO⚠️ Um motorista da Viação Carisma morreu após sofrer um infarto fulminante ao volante na altura de Agostinho Porto, na Via Dutra. Segundo as informações, após passar mal, o ônibus desgovernado foi arrastando os veículos até a altura da Casa do Alemão. Ao todo, foram 15 carros, 5 ônibus, 1 carreta e 1 caminhão* atingidos. — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) October 30, 2026

A colisão foi causada por um motorista de umda empresa Kharisma Turismo que teria sofrido umfulminante enquanto dirigia. O veículo seguia para a Penha, na Zona Norte do, ficou desgovernado e atingiu outros veículos que trafegavam pela

Ao todo, foram atingidosoutros, uma carreta e um caminhão. Após a sequência de colisões, o veículo desgovernado só parou após bater em um muro da rodovia.

Acidente na Dutra deixa 10 feridos

As circunstâncias do acidente e da morte do motorista seguirão sendo analisadas pela perícia dado Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

De acordo com a última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), 11 vítimas foram contabilizadas, incluindo o motorista do ônibus, que morreu ainda no local.

Os dez feridos receberam atendimento das equipes de socorro no local e foram encaminhados para o Hospital Municipal de São João de Meriti e o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também conhecido como Hospital da Posse.

Segundo a corporação, não há registro de feridos em estado grave.

🚨 VIA DUTRA | ÔNIBUS PERDE O CONTROLE E ATINGE VÁRIOS VEÍCULOS - TRÂNSITO PARADO - MOTORISTA TERIA MORRIDO. Um grave acidente foi registrado na manhã desta *sexta-feira (30)* na Via Dutra, sentido Centro do Rio. Segundo relatos de testemunhas que estão no local, um ônibus teria perdido o controle ainda na altura de Agostinho Porto e saiu arrastando vários carros, só parando nas proximidades da Casa do Alemão. De acordo com informações de populares no local, o motorista do ônibus teria passado mal ao volante, o que causou o acidente, e infelizmente não teria resistido. A informação ainda NÃO foi confirmada oficialmente. Aguardamos nota do Corpo de Bombeiros e da PRF. — ℂ𝔸𝕆𝕊 ℕ𝕆 ℝ𝕀𝕆 𝔻𝔼 𝕁𝔸ℕ𝔼𝕀ℝ𝕆 (@CAOSNORJ021) October 30, 2026

Militares dos quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque participaram do atendimento, com apoio de equipes da concessionária EcoRio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Acidente provoca congestionamento na Dutra

A colisão provocou a interdição da pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

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As faixas centrais permaneceram abertas ao tráfego, mas o acidente causou retenções que chegaram a 12 quilômetros, segundo o último boletim da concessionária.

Por conta do congestionamento, vários passageiros de transporte coletivo desceram em meio a avenida e seguiram o seu trajeto a pé.



