Colisão atingiu 22 veículos na Rodovia Presidente Dutra
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Colisão atingiu 22 veículos na Rodovia Presidente Dutra

Um engavetamento de 22 veículos, entre eles cinco ônibus, deixou uma pessoa morta e outras dez feridas na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu por volta das 6h, na pista lateral, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Agostinho Porto.

A colisão foi causada por um motorista de um ônibus da empresa Kharisma Turismo que teria sofrido um infarto fulminante enquanto dirigia. O veículo seguia para a Penha, na Zona Norte do Rio, ficou desgovernado e atingiu outros veículos que trafegavam pela rodovia.

Ao todo, foram atingidos 15 carros, outros cinco ônibus, uma carreta e um caminhão. Após a sequência de colisões, o veículo desgovernado só parou após bater em um muro  da rodovia. 

As circunstâncias do acidente e da morte do motorista seguirão sendo analisadas pela perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Acidente na Dutra deixa 10 feridos

De acordo com a última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), 11 vítimas foram contabilizadas, incluindo o motorista do ônibus, que morreu ainda no local.

Os dez feridos receberam atendimento das equipes de socorro no local e foram encaminhados para o Hospital Municipal de São João de Meriti e o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também conhecido como Hospital da Posse.

Segundo a corporação, não há registro de feridos em estado grave.

Militares dos quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque participaram do atendimento, com apoio de equipes da concessionária EcoRio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).


Acidente provoca congestionamento na Dutra

A colisão provocou a interdição da pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. 

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As faixas centrais permaneceram abertas ao tráfego, mas o acidente causou retenções que chegaram a 12 quilômetros, segundo o último boletim da concessionária.

Por conta do congestionamento, vários passageiros de transporte coletivo desceram em meio a avenida e seguiram o seu trajeto a pé. 


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