Um engavetamento de 22 veículos, entre eles cinco ônibus, deixou uma pessoa morta e outras dez feridas na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu por volta das 6h, na pista lateral, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Agostinho Porto.
Acidente na Dutra deixa 10 feridos
De acordo com a última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), 11 vítimas foram contabilizadas, incluindo o motorista do ônibus, que morreu ainda no local.Os dez feridos receberam atendimento das equipes de socorro no local e foram encaminhados para o Hospital Municipal de São João de Meriti e o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também conhecido como Hospital da Posse.Segundo a corporação, não há registro de feridos em estado grave.Militares dos quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque participaram do atendimento, com apoio de equipes da concessionária EcoRio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Acidente provoca congestionamento na Dutra
A colisão provocou a interdição da pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro.As faixas centrais permaneceram abertas ao tráfego, mas o acidente causou retenções que chegaram a 12 quilômetros, segundo o último boletim da concessionária.Por conta do congestionamento, vários passageiros de transporte coletivo desceram em meio a avenida e seguiram o seu trajeto a pé.