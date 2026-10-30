Divulgação/MotivaAutoban Rodoanel Oeste

Entre esta sexta-feira (30) e terça-feira (3), mais de 5,84 milhões de veículos devem circular pelas principais corredores de acesso ao litoral paulista, ao interior do estado e nos trechos do Rodoanel durante o feriado prolongado de Finados.

Para garantir a fluidez do tráfego e atender ao aumento da demanda, as concessionárias estruturaram operações especiais com faixas reversíveis e restrições para caminhões.

Confira as previsões e horários de pico nos principais corredores:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes



Entre a sexta-feira (30) e a segunda-feira (2), a concessionária Motiva AutoBan prevê que cerca de 2,2 milhões de veículos circulem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, composto pelas rodovias SP-330 e SP-348.

A empresa estima que os períodos de maior concentração de veículos no sentido interior ocorram na sexta-feira (30), das 16h às 20h, e no sábado (31), das 9h às 13h. Já no retorno para a capital paulista, o horário de pico e maior lentidão está previsto para a segunda-feira (2), entre 15h e 22h.

A Motiva AutoBan também colocará em prática a Operação Caminhão, que visa organizar a distribuição do tráfego e assegurar a fluidez das rodovias. A ação será realizada na segunda-feira (2), das 14h às 22h.

Nesse período, todos os caminhões que retornam à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes deverão obrigatoriamente migrar para a Rodovia Anhanguera na altura do km 48, na região de Jundiaí.

Segundo a concessionária, o Centro de Controle Operacional (CCO) fará o monitoramento contínuo do tráfego de maneira integrada com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), contando ainda com 52 viaturas operacionais de prontidão para prestar auxílio direto aos motoristas ao longo do trajeto.





Rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Rio-Santos (SP-055)



A concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela administração dos trechos das rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Rio-Santos (SP-055), prevê que mais de 1,4 milhão de veículos passem pelos 212 quilômetros de vias que conectam o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira.

, popularmente conhecida como, a concessionária projeta a circulação de aproximadamente 472 mil veículos entre os municípios de Arujá e Mogi das Cruzes durante todo o feriado.

Para os motoristas que seguem de Mogi das Cruzes rumo a Bertioga pela, a estimativa é de que cerca de 171 mil veículos transitem pelo trecho no período.

Já na—, trecho que dá acesso à Baixada Santista entre as cidades de Santos e Bertioga, a estimativa da concessionária é de 386 mil veículos. Em outro corredor crucial que interliga a Baixada Santista (Praia Grande) ao Vale do Ribeira (Miracatu), a, são esperados cerca de 400 mil veículos.

A prestadora realizará o monitoramento do fluxo e intensificará as fiscalizações com o apoio daem pontos estratégicos. A CNL conta com 8 bases de atendimento ao usuário ao longo da extensão das rodovias e poderá implantar operações de faixa reversível na Mogi-Bertioga para agilizar o trânsito no sentido litoral.

O transporte de cargas especiais estará suspenso entre a 0h de 30 de outubro e a 0h de 3 de novembro.

Rodoanel Norte



no dia 3 de novembro, para os motoristas que retornam pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) rumo à Grande São Paulo e à capital, haverá desvios operacionais entre os quilômetros 315+300 e 333+500 devido às obras de construção de viadutos na região de Itanhaém.

A Via SP Serra, concessionária responsável pela gestão do trecho Norte do Rodoanel (SP-021), projeta que 71,4 mil veículos circulem pela via no feriado. O trecho possibilita o acesso direto às rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Fernão Dias (BR-381).

A estimativa indica maior concentração de veículos na sexta-feira (30), entre 16h e 18h. No retorno do feriado, na terça-feira (3), os horários de pico previstos são das 7h às 9h e das 16h às 18h.

Rodoanel Sul e Leste



Durante a operação, as equipes operacionais estarão de prontidão. O centro de controle utilizará 62 câmeras de monitoramento para acompanhar a movimentação rodoviária em parceria com a. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), no km 135, funcionará 24 horas para assistência emergencial.

A SPMAR, administradora dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-021), aguarda um volume total de 882 mil veículos entre sexta-feira (30/10) e terça-feira (03/11). Conforme a empresa, 618 mil deverão passar pelo Trecho Sul e 264 mil pelo Trecho Leste. O pico de tráfego é esperado para o domingo, das 7h às 20h.

Sexta-feira: antes das 7h e após as 21h;

Sábado: antes das 7h e após as 15h;

Domingo: antes das 10h e após as 20h;

Segunda-feira: antes das 12h e entre 12h e 14h (com atenção no meio da tarde);

Terça-feira: antes das 7h e após as 20h.

Para quem utiliza o Trecho Sul para acessar a, ae a, ou o Trecho Leste para acessar ae a, a concessionária sugere os seguintes horários para evitar lentidão:

Veículos com carga excedente terão restrição de circulação nesses trechos. A concessionária disponibilizará 20 viaturas de apoio, incluindo 5 ambulâncias, 7 guinchos, 5 veículos de inspeção, 1 de supervisão, 1 caminhão de combate a incêndios e 1 resgate de animais, além de quatro unidades do SAU (kms 41, 68, 102 e 12) equipadas com infraestrutura completa.

Rodoanel Oeste

A Motiva, gestora do trecho Oeste do Rodoanel, prevê o fluxo de 945 mil veículos entre 30 de outubro e 2 de novembro. As pistas contarão com acompanhamento contínuo e reforço nas equipes de atendimento.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)



A movimentação mais intensa na saída para o feriado deve ocorrer na sexta-feira (30), das 16h às 20h, e no sábado (31), das 9h às 13h. Para o retorno à capital paulista, a maior concentração de tráfego está estimada para a segunda-feira (2), das 15h às 22h.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias estima que 342 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre a 0h de sexta-feira (30) e a 0h de terça-feira (3).

O fluxo rumo ao litoral deve se intensificar na sexta-feira (30), das 19h às 2h da manhã, e no sábado (31), das 6h às 21h. No sentido São Paulo, os picos previstos ocorrem no domingo (1º), das 16h às 22h, e na segunda-feira (2), das 9h às 1h. Na terça-feira (3), o volume de tráfego continuará alto entre 6h e 14h.

A concessionária poderá implantar a Operação Descida (7x3), utilizando as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida, mantendo a subida exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

Para a volta, poderá ser ativada a Operação Subida (8x2), destinando as pistas Norte e Sul da Imigrantes para a subida, ficando a descida restrita à pista Sul da Anchieta. Equipes móveis e guinchos estarão de prontidão em todo o sistema.