A morte foi confirmada pela Secretaria na manhã deste sábado, 29.
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A morte foi confirmada pela Secretaria na manhã deste sábado, 29.

O Rio de Janeiro está sob o alerta laranja de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e deve ter, na parte da tarde desta sexta-feira (16), novas pancadas de chuva forte acompanhada de raios e ventos fortes. 

Desde as primeiras horas da madrugada, a cidade enfrenta uma forte instabilidade, de acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia seguirá com o predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada durante a manhã. 

A partir da tarde, a chuva volta a aumentar de intensidade com previsão de pancadas isoladas de moderada a forte, podendo vir novamente acompanhadas de raios

Outro ponto de atenção são os ventos que, em média, estarão moderados, atingindo até 51,9 km/h, mas podendo chegar a rajadas pontualmente fortes de até 76 km/h durante as pancadas de chuva. 

Ocorrências do temporal

Ainda se recuperando da forte tempestade que aconteceu durante a madrugada, a prefeitura do Rio atualizou o boletim de ocorrências pela cidade que conta com: 

Bolsão d'água

Abertas (2):

  • Rua General Garzon, altura da Avenida Lineu de Paula Machado – Lagoa
  • Avenida Epitácio Pessoa, altura da Rua Vinícius de Morais – Lagoa

Fechadas (11):

  • Estrada do Rio Jequiá, altura do número 518 – Zumbi (Ilha do Governador)
  • Estrada do Rio Jequiá, altura da Rua do Monjolo – Cacuia (Ilha do Governador)
  • Rua Jardim Botânico, altura do Parque Lage – Jardim Botânico
  • Rua Jardim Botânico, altura da Rua Professor Saldanha – Jardim Botânico
  • Rua Teodoro da Silva, altura da Rua Alexandre Calaza – Vila Isabel
  • Rua José do Patrocínio, altura da Rua Caruaru – Grajaú
  • Rua Barão de Mesquita, altura da Rua Ferreira Pontes – Grajaú
  • Rua Jardim Botânico, altura da Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico
  • Avenida Borges de Medeiros, altura da Rua Batista da Costa – Lagoa
  • Rua General Garzon, altura da Avenida Lineu de Paula Machado – Lagoa
  • Avenida Epitácio Pessoa, altura da Rua Vinícius de Morais – Lagoa


Lâmina d'água

Fechada (1):

  • Avenida Niemeyer, altura da Praça do Vidigal

Maiores acumulados de chuva registrados – de 23h de quinta-feira (15/10) às 04h desta sexta-feira (16/10)

  • Grajaú – 44,0 mm
  • Jardim Botânico – 43,0 mm
  • Ilha do Governador – 37,0 mm
  • Tijuca/Muda – 28,6 mm
  • Copacabana – 28,4 mm 

Recomendações a populacção

Com a expectativa de novas pancadas de alta intensidade na parte da tarde, a Prefeitura do Rio também anunciou as seguintes recomendações:

  • Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;
  • Não fique na beira de córregos e rios;
  • Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
  • Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos. 

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2026-10-16/nova-tempestade-com-raios-deve-atingir-o-rio-na-tarde-desta-sexta.html
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