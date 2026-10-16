O Rio de Janeiro está sob o alerta laranja de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e deve ter, na parte da tarde desta sexta-feira (16), novas pancadas de chuva forte acompanhada de raios e ventos fortes.
Desde as primeiras horas da madrugada, a cidade enfrenta uma forte instabilidade, de acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia seguirá com o predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada durante a manhã.
A partir da tarde, a chuva volta a aumentar de intensidade com previsão de pancadas isoladas de moderada a forte, podendo vir novamente acompanhadas de raios.
Outro ponto de atenção são os ventos que, em média, estarão moderados, atingindo até 51,9 km/h, mas podendo chegar a rajadas pontualmente fortes de até 76 km/h durante as pancadas de chuva.
Ocorrências do temporal
Ainda se recuperando da forte tempestade que aconteceu durante a madrugada, a prefeitura do Rio atualizou o boletim de ocorrências pela cidade que conta com:
Bolsão d'água
Abertas (2):
- Rua General Garzon, altura da Avenida Lineu de Paula Machado – Lagoa
- Avenida Epitácio Pessoa, altura da Rua Vinícius de Morais – Lagoa
Fechadas (11):
- Estrada do Rio Jequiá, altura do número 518 – Zumbi (Ilha do Governador)
- Estrada do Rio Jequiá, altura da Rua do Monjolo – Cacuia (Ilha do Governador)
- Rua Jardim Botânico, altura do Parque Lage – Jardim Botânico
- Rua Jardim Botânico, altura da Rua Professor Saldanha – Jardim Botânico
- Rua Teodoro da Silva, altura da Rua Alexandre Calaza – Vila Isabel
- Rua José do Patrocínio, altura da Rua Caruaru – Grajaú
- Rua Barão de Mesquita, altura da Rua Ferreira Pontes – Grajaú
- Rua Jardim Botânico, altura da Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico
- Avenida Borges de Medeiros, altura da Rua Batista da Costa – Lagoa
- Rua General Garzon, altura da Avenida Lineu de Paula Machado – Lagoa
- Avenida Epitácio Pessoa, altura da Rua Vinícius de Morais – Lagoa
Lâmina d'água
Fechada (1):
- Avenida Niemeyer, altura da Praça do Vidigal
Maiores acumulados de chuva registrados – de 23h de quinta-feira (15/10) às 04h desta sexta-feira (16/10)
- Grajaú – 44,0 mm
- Jardim Botânico – 43,0 mm
- Ilha do Governador – 37,0 mm
- Tijuca/Muda – 28,6 mm
- Copacabana – 28,4 mm
Recomendações a populacção
Com a expectativa de novas pancadas de alta intensidade na parte da tarde, a Prefeitura do Rio também anunciou as seguintes recomendações:
- Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;
- Não fique na beira de córregos e rios;
- Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
- Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.