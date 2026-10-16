Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Fachada das Americanas / Lojas Americanas





A Justiça Federal do Rio de Janeiro tornou réus 12 ex-executivos da Americanas por suspeita de envolvimento no esquema bilionário de fraude contábil. A decisão foi tomada pela 6ª Vara Federal Criminal, após aceitar a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), feita ainda em 2025.

Segundo o MPF, os ex-executivos são acusados de participar de um esquema de fraude contábil estimado em pelo menos R$ 22,8 bilhões. Os réus responderão por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica e manipulação de mercado.

A denúncia ainda aponta suspeitas de manipulação dos resultados financeiros para esconder a real situação econômica da companhia para manter artificialmente elevados os preços das ações da empresa.

Além destes, nove dos 12 acusados também são suspeitos de uso indevido de informação privilegiada.

Os nomes dos réus não foram divulgados.

Relembre o caso

A crise da Americanas começou em 11 de janeiro de 2023, quando a empresa comunicou ao mercado inconsistências contábeis inicialmente estimadas em cerca de R$ 22,8 bilhões. Posteriormente, as investigações apontaram que o rombo poderia alcançar cerca R$ 54 bilhões.

Desde então, a companhia entrou em recuperação judicial, enquanto a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passaram a investigar a atuação de ex-executivos da varejista.

Em março de 2025, o MPF denunciou os 12 ex-dirigentes da empresa, acusados de integrar uma estrutura voltada à manipulação de resultados financeiros e à ocultação da real situação patrimonial da companhia.

Já em março de 2026, a Americanas protocolou na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro o pedido de encerramento da recuperação judicial, alegando ter cumprido as obrigações previstas no plano de reestruturação.

Na mesma semana, a Justiça homologou a BandUP! (Fan Store Entretenimento) como vencedora do leilão da UPI Uni.Co, unidade que reúne as marcas Puket e Imaginarium, por R$ 152 milhões. A venda faz parte do plano de recuperação aprovado pelos credores para reduzir o endividamento da companhia.



