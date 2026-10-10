Rodrigo T. Ribeiro/ iG Douglas Ruas (PL)









O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, neste sábado (10), a vitória de Douglas Ruas (PL) na eleição para o governo do estado, após a retotalização dos votos do primeiro turno. Com a anulação dos 274.411 votos de Anthony Garotinho (Republicanos), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ruas alcançou 50,88% dos votos válidos e teve a eleição no primeiro turno reconhecida pela Justiça Eleitoral.

O procedimento foi conduzido pelo presidente da Corte, desembargador Claudio de Mello Tavares, com a presença dos sete integrantes do tribunal, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos políticos.



De acordo com o TRE-RJ, após a retotalização, serão dados dois dias para a apresentação de eventuais impugnações pelas partes legitimadas.

Na sequência, haverá um prazo de três dias para dar publicidade ao resultado. Encerrado esse período, será marcada uma sessão plenária da Corte para analisar e julgar possíveis contestações e, posteriormente, homologar o resultado.

Discurso pelas mulheres

Um pouco mais cedo, um encontro com mulheres do Partido Liberal (PL) e diversas lideranças de direita e centro-direita reuniu representantes políticos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante o evento, Douglas Ruas e Fernanda Louback, que mais tarde seriam confirmados como governador e vice, respectivamente, falaram sobre os desafios do Rio e o compromisso de trabalhar pela população.

Em seu discurso, Douglas Ruas destacou a necessidade de ampliar a proteção às mulheres e defendeu a presença feminina na formulação de políticas públicas para áreas como segurança, saúde e educação.

Queremos, sim, um estado que possa proteger as nossas mulheres, garantir saúde em todas as fases da vida e oportunidades. Douglas Ruas (PL)





O candidato também prometeu rigor contra a violência doméstica, declarando que pretende prender homens que agridam mulheres.“Homem que bater em mulher vai pra cadeia”, disse

Fernanda Louback destaca luta das mães de pessoas com deficiência

Em sua fala, Fernanda Louback abordou a experiência pessoal de receber o diagnóstico de deficiência das filhas e compartilhou uma mensagem de incentivo às mães que enfrentam desafios semelhantes.

Diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é certeza. Luta! Luta! Luta todo dia! Fernanda Louback (PL)





A candidata a vice-governadora também agradeceu os votos recebidos e afirmou que pretende trabalhar em defesa das famílias e das pessoas com deficiência.

Obrigada por cada voto que a gente recebeu. […] A gente vai trabalhar de noite, madrugada, por vocês. Fernanda Louback (PL)





O encontro teve como foco a participação das mulheres na política e a mobilização de lideranças alinhadas à direita e à centro-direita em torno das propostas para o futuro do estado do Rio de Janeiro.

Rodrigo T. Ribeiro/ iG Douglas Ruas e diversas lideranças de direita e centro-direita





“Niterói e São Gonçalo vão governar o Rio de Janeiro”

A candidata a vice-governadora Fernanda Louback destacou o protagonismo das duas cidades na composição política do estado ao afirmar: “Niterói e São Gonçalo vão governar o Rio de Janeiro.”

A declaração reforça a importância dessas regiões no projeto político apresentado pela candidata e abre espaço para o debate sobre a representatividade dos demais municípios fluminenses, especialmente os do interior, que também esperam investimentos, políticas públicas e atenção às necessidades de suas populações.

Douglas Ruas tem vitória confirmada

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado após realizar a retotalização dos votos para governador, procedimento concluído neste sábado (10).

Com a retotalização, Douglas Ruas ficou com 50,88% dos votos válidos. O percentual ultrapassa a marca de 50%, e a Justiça Eleitoral reconheceu sua eleição ainda no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar.

A retotalização foi determinada depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos).

Com isso, os 274.411 votos recebidos por Garotinho foram anulados. O candidato ficou com 3,17%, mas estava com a candidatura sub judice.

Sem esses votos, o cálculo dos votos válidos no primeiro turno muda.