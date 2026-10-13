Divulgação Maratona do Rio 2026

O Rio de Janeiro é o destino brasileiro mais procurado nas pesquisas por corridas e maratonas feitas através do Google. A capital fluminense acumulou 281 mil buscas sobre o tema entre agosto de 2025 e julho de 2026, mais que o dobro do registrado por Porto Alegre, que aparece na segunda posição, com 131 mil. São Paulo ocupa o terceiro lugar, com 126 mil buscas.

Indo de encontro ao número de buscas, de acordo com dados do governo do Rio de Janeiro, 75% dos inscritos na edição da Maratona do Rio deste ano vieram de fora da capital e, em média, permaneceram cinco dias na capital fluminense, alavancando setores do turismo como hotelaria, alimentação, transporte e lazer.

Do total, 1.124 corredores eram turistas estrangeiros e a estimativa é de que a maratona movimentou cerca de 162 mil pessoas ao longo da programação, entre atletas, familiares, turistas e espectadores. O impacto econômico estimado superou os R$ 800 milhões.

O evento teve 70 mil inscritos na edição de 2026, recorde da competição, contra 60 mil no ano anterior e 45 mil em 2024.

Neste ano a cidade do Rio de Janeiro ainda conquistou o selo Elite Label, concedido pela World Athletics, principal entidade do atletismo mundial. Segundo o governo do estado, o marco posiciona a Maratona do Rio no mesmo patamar técnico das maiores e mais prestigiadas maratonas do mundo pelos critérios de excelência relacionados à organização, estrutura, segurança e nível esportivo da competição.

A edição de 2027 marcará os 25 anos de história, consolidando o evento que atrai turistas por percorrer boa parte dos principais cartões postais da cidade.





Distrito Federal se destaca proporcionalmente

Segundo o levantamento de pesquisas, realizado pelo site “Melhores Destinos”, comparando proporcionalmente o número de buscas com o tamanho da população, o Distrito Federal aparece na primeira posição, seguido pelos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Buscas internacionais



Fora do Brasil, Londres, na Inglaterra, é o destino mais pesquisado por brasileiros interessados em corridas e maratonas, com aproximadamente 37 mil buscas no período de 12 meses. Buenos Aires, na Argentina, aparece logo atrás, com 36 mil, enquanto Boston, nos Estados Unidos, registra 31 mil.