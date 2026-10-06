Rodrigo T.Ribeiro / Portal iG Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Edifício Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, centro da cidade

A eleição para deputados estaduais, que aconteceu no último domingo (4), resultou na renovação de 40% da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para a legislatura que começa em 2027. Dos 70 deputados atualmente com mandato, 28 não se reelegeram e, dentre eles, nomes famosos da política carioca.

Entre os nomes tradicionais, estão Carlos Minc (PSB), que acumulava dez mandatos consecutivos e estava na casa desde 1986, e Dionísio Lins (PP), que buscava o sexto mandato. Os dois concorreram à reeleição, mas não conseguiram uma da s 70 cadeiras.

Outro nome importante que ficou de fora foi Alexandre Knoploch (PL), na política desde 2018 entrando como 4° deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro, indo desde líder do PSL até vice-líder do governo de Wilson Witzel na assembleia .

Renan Jordy (PL) foi mais um nome que ficou pelo caminho e não conseguiu repetir o desempenho de seu irmão, Carlos Jordy (PL), eleito Senador pelo Rio de Janeiro.

Entre os 17 nomes que deixam a Alerj após tentaram a reeleição, estão: Carlos Macedo (Republicanos)

Célia Jordão (PSD)

Dr. Deodalto (PL)

Fabiani Vasconcellos (Agir)

Fábio Silva (União Brasil)

Filipe Soares (PSDB)

Fred Pacheco (PL)

Lilian Behring (PCdoB)

Professor Josemar (PSOL)

Renato Machado (PT)

Sérgio Fernandes (PSD)

Val Ceasa (PRD)

Valdecy da Saúde (PL)





Deputados que buscaram outros cargos



Parte dos 28 parlamentares que deixarão a Alerj tentaram uma nova cadeira estadual. É o caso de Douglas Ruas (PL), atual presidente da Alerj, que disputa no segundo turno o governo do Rio.

Já Filippe Poubel (PL), Thiago Gagliasso (PL) e Vitor Junior (PDT) conseguiram se eleger deputados federais e trocarão de câmara em 2027.

Martha Rocha (PDT), outro nome de longa estrada na política do Rio de Janeiro, a influenciadora Sarah Poncio (Solidariedade) e Wellington José (União Brasil) tentaram deixar a Alerj para uma vaga de deputado federal, mas não foram eleitos.

Por último, Samuel Malafaia (PL), se lançou ao Senado como suplente de Carlos Portinho (PL), eleito pelo Rio ao lado de Carlos Jordy.

Quem não disputou a reeleição

Outros deputados deixam a assembleia legislativa sem terem concorrido na busca da permanência ou disputa por outro cargo.

Nesse grupo estão Brazão (União Brasil), vice-presidente da Casa, Rodrigo Amorim (PL), líder do goveno Casto na Alerj e presidente da CCJ, Franciane Motta (Podemos) e Lucinha (PSD), outro nome tradicional da política fluminense que finaliza o seu quarto mandato consecutivo.