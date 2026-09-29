Foto: Reprodução/COR Chuva no Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo de tempestade para o Rio de Janeiro. Segundo o órgão, são esperadas, para esta terça-feira (29), chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia, com ventos fortes que devem variar de 40 a 60 km/h.

Outro ponto de atenção relatado pelo Inmet é a possibilidade de queda de granizo durante o período de alerta, que é válido para todos os 92 municípios do estado, até as 22h.

No aviso, o instituto orientou aos cariocas atenção aos avisos da Defesa Civil e, em caso de emergência, a entrar em contato pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Em virtude do aviso para ventos fortes, a Prefeitura do Rio orientou a população que fique em casa, e que feche portas, janelas, cortinas e persianas, para conter o vento e eventuais prejuízos materiais. Para os cariocas que estiverem na rua, a indicação é ficar longe de árvores, coberturas metálicas, fiação, outdoors e andaimes, além de, apesar do calor, evitar o mar.





Ciclone e frente fria deixam Centro-Sul em alerta



Reprodução Alerta do Inmet





O alerta emitido pelo Inmet se estende a toda a região Centro-Sul do país desde o sudoeste do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul.

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical formado entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico é o que vai provocar os grandes volumes de chuvas, com ventos e possibilidade de granizo para a região.

No Sudeste o aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no oeste, centro, sul e leste de Minas Gerais, centro e sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As chuvas isoladas ocorrem principalmente no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e nos litorais norte e sul de São Paulo.

Ao longo do dia a instabilidade aumenta e chove com trovoada no sudoeste, centro, sul e litoral de São Paulo, além do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Pancadas de chuva com trovoadas isoladas também atingem o Triângulo Mineiro e o sudeste de Minas Gerais.