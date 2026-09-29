Reprodução: commons Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ



Duas estudantes da escola de Belas Artes foram assaltadas dentro da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em nota ao iG, a instituição informou que reforçou a segurança e apura o caso.

Após o ocorrido, a Coordenação de Segurança (Diseg) foi acionada e é quem está à frente das apurações na busca de imagens que possam ajudar a esclarecer a história. Ainda segundo a nota, o patrulhamento no campus foi reforçado e a Polícia Militar foi comunicada.

A UFRJ também reiterou para que todas as vítimas e testemunhas de ocorrências na Cidade Universitária façam o registro formal junto à Diseg, para contribuir com a apuração do caso para a adoção das providências necessárias.

A Cidade Universitária conta também com o policiamento ostensivo do 17º BPM.





Onda de assaltos

Este não é o primeiro caso comunicado de assaltantes atuando dentro da área da Cidade Universitária.

Nos últimos meses, diversos estudantes e professores alertam para a situação de insegurança, especialmente no período da noite, em pontos de baixa circulação e falta de iluminação adequada.

No início do ano, uma onda de assaltos a carros no estacionamento do Centro de Tecnologia, no Fundão, também foi comunicada.

Assalto aconteceu em dia de terror no acesso a faculdade

Além da ocorrência de assalto registrada dentro da Cidade Universitária na última segunda-feira (28), alunos da UFRJ viveram um dia de terror por conta dos reflexos na Linha Vermelha, uma das principais vias de acesso à faculdade, da operação da Polícia Militar no Complexo da Maré e na Cidade de Deus.

Na ação, três suspeitos foram mortos, e outras 12 pessoas ficaram feridas, entre elas um PM.

Em retaliação à chegada dos policiais, bandidos desceram até a via, sequestraram dois ônibus e atravessaram na Linha Vermelha para usar de barricada.

A situação só não piorou porque os criminosos desistiram de atear fogo nos veículos quando perceberam que se tratavam de ônibus escolares de uma instituição privada da Barra da Tijuca.

Mesmo em meio ao intenso confronto, a UFRJ usou as redes sociais para informar que manteve as aulas e funcionou normalmente.