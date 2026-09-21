Divulgação/Defesa Civil - Vendaval

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que emitiu um alerta para ventos fortes na manhã desta segunda-feira (21) para as seguintes regiões do estado: Costa Verde, Centro-Sul, Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte do estado.

Segundo o sistema Alerta Rio, os ventos estarão em sua maioria moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, mas com rajadas mais fortes ao longo do dia, podendo chegar a 76 km/h.

Reprodução Alerta da Defesa Civil





O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informou que acompanha as condições do tempo e a evolução dos ventos nas regiões citadas.

Defesa Civil faz recomendações

Diante da previsão de rajadas, a Defesa Civil orienta que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos.





Aos motoristas, a recomendação é evitar estacionar veículos sob árvores durante a ventania.

Quem estiver em casa deve manter portas e janelas fechadas e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de ventania.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.





Capital permanece no Estágio 2



Para se preparar para os possíveis efeitos dos ventos fortes, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio informou que a cidade se mantém no Estágio 2 de operação.

Neste estágio, que faz parte de uma escala que vai de 1 a 5, a Prefeitura indica que há previsão de mudanças na rotina da cidade nas próximas horas, exigindo ações de resposta imediatas.

Ventos fortes devem continuar até sexta-feira (25)



Segundo o sistema Alerta Rio, apesar das temperaturas apresentarem uma elevação considerável, podendo chegar a uma máxima de 35°C já nesta segunda-feira, o tempo deve permanecer fechado, com chuva e previsão de ventos fortes até a próxima sexta-feira (25).

O ponto mais crítico deve ser na terça-feira (22), quando as chuvas devem ser mais intensas e acompanhadas de raios.