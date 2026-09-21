Reprodução Confronto entre policiais e bandidos do Complexo de Israel fechou a Avenida Brasil

Policiais Civis entraram em confronto contra criminosos do Complexo de Israel e fecharam parte da Avenida Brasil na manhã desta segunda-feira (21), durante ação que cumpre mandados de busca e apreensão em Parada de Lucas, Barra da Tijuca e Cordovil.

Segundo informou a corporação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) deflagraram uma operação contra uma quadrilha ligada a facção Terceiro Comando Puro (TCP), investigada por roubos de cargas e de, pelo menos, 40 pneus de caminhões, causando prejuízo superior a R$ 2 milhões.

Durante as diligências em Vigário Geral, os agentes foram atacados por criminosos armados iniciando um tiroteio que fechou a Avenida Brasil na altura das comunidades da Cidade Alta e de Parada de Lucas, que fazem parte do Complexo de Israel, na Zona Norte da cidade.

🚨 OPERAÇÃO NA CIDADE ALTA A Avenida Brasil está fechada na altura da Cidade Alta devido a uma operação policial. Motoristas devem evitar o trecho e redobrar a atenção. 🎥 Vídeo: Reprodução Rio Nojento pic.twitter.com/fldJcnq37L— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 21, 2026





Até o momento, um menor de idade ligado aos roubos foi identificado e apreendido após o cumprimento de um mandado.

Investigações aponta pelo menos quatro roubos de carga

Segundo a Polícia Civil, foram identificadas quatro ações que levaram os polícias a suspeitarem de toda uma estrutura organizacional responsável pela retirada, transporte e possível receptação dos pneus e rodas de caminhões.

Em um dos casos, uma carga de carne avaliada em mais de R$ 318 mil foi roubada e dez pneus foram retirados do caminhão, que ficou impossibilitado de deixar a comunidade.

Em outra ocorrência, criminosos subtraíram uma carga da Nestlé avaliada em mais de R$ 500 mil e retiraram 18 pneus completos e estepes da carreta.

No terceiro caso, criminosos armados com fuzis e pistolas obrigaram o motorista de um caminhão, abordado na Avenida Brasil, a seguir até o Complexo da Maré, onde fizeram a descarga de peças de carne avaliada em mais de R$ 1 milhão. Durante a ação, também retiraram rodas e pneus da carreta.

No quarto roubo, no Chapadão, os criminosos utilizaram uma retroescavadeira para abrir o baú de um caminhão e retirar uma carga de biscoitos da Piraquê, avaliada em mais de R$ 210 mil. Seis pneus, um macaco e uma chave de roda também foram levados.

Polícia Civil segue cumprindo mandados

Segundo a DRFC, após um trabalho de inteligência e investigação foram identificados os veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais.

Agora, agentes buscam localizar rodas, pneus, mercadorias, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação de cada um dos envolvidos.

Mandados ainda estão sendo cumpridos nessa segunda-feira (21) e as investigações prosseguem para identificar todos os integrantes da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os possíveis receptadores.