Depois de duas semanas de dias chuvosos consecutivos, o Rio de Janeiro terá uma trégua da instabilidade nesta sexta-feira (18) quando, segundo o sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva. Por outro lado, ventos fortes de até 76 km/h podem acontecer, o que mantém a cidade no Estágio 2 de operação.
O clima da cidade será influenciado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão, que manterá o céu nublado a encoberto.
O ponto de atenção, está nos ventos que na maior parte do dia estarão moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, mas podendo chegar a pontualmente fortes, chegando a 52 km/h a 76 km/h, especialmente a partir da tarde.
As temperaturas, seguem baixas com mínima prevista é de 16°C e a máxima de 26°C.
Previsão para os próximos dias
No sábado (19), haverá redução da nebulosidade e o céu estará nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.
Essa será apenas a segunda vez neste mês que o carioca terá dois dias seguidos sem ser afetado por precipitações. Até aqui, apenas nos dias 4 e 5 de setembro não houve registro de chuvas.
Os ventos por sua vez, seguirão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a pontualmente fortes (52 km/h a 76 km/h) durante os períodos da tarde e noite.
Mas já no domingo (20), fechando o final de semana, o céu irá variar entre parcialmente nublado a nublado e há previsão do retorno da chuva, que deve cair fraca de maneira isolada a partir da noite.
Os ventos estarão mais uma vez variando de moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a pontualmente fortes (52 km/h a 76 km/h) .
Iniciando a próxima semana na segunda-feira (21), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva mais intensas a partir do final da tarde, com a manutençao dos ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (52 km/h a 76 km/h) e com as temperaturas em elevação.
Por último, na terça-feira (22), a previsão é de céu nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva isoladas novamente a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (52 km/h a 76 km/h) .