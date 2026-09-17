Reprodução/Wikipedia Drone do modelo MQ-1

O Irã derrubou ao menos dois drones militares MQ-1 dos Estados Unidos nos últimos dias. Dependendo da versão das aeronaves, as perdas podem chegar a cerca de US$ 43 milhões, o equivalente a R$ 220 milhões pela cotação desta quinta-feira (17).

A informação sobre os abates foi revelada pela CBS News, que ouviu autoridades estadunidenses familiarizadas com os episódios. O local das quedas e a versão exata dos equipamentos ainda não foram divulgados.

Essa diferença é importante para calcular o tamanho do prejuízo.

Os militares dos Estados Unidos já operaram duas versões principais da família MQ-1: o Predator e o Gray Eagle. O primeiro foi retirado de serviço pela Força Aérea em 2018. O segundo, maior e mais moderno, continua sendo utilizado pelo Exército, inclusive por forças especiais.

Quanto custam os drones

Um relatório da própria Força Aérea estadunidense avaliou um MQ-1B Predator em US$ 4,456 milhões. Considerando duas aeronaves, a perda seria próxima de US$ 9 milhões, cerca de R$ 46 milhões na cotação atual.

A CBS estima em aproximadamente US$ 8 milhões a perda de dois exemplares da versão mais antiga.

O valor sobe bastante caso os equipamentos abatidos sejam MQ-1C Gray Eagle. Estimativas divulgadas para essa versão colocam o custo unitário em cerca de US$ 21,5 milhões. Dois aparelhos chegariam a US$ 43 milhões, aproximadamente R$ 220 milhões.

Os valores são referências de aquisição divulgadas em anos diferentes e não significam que esse será exatamente o prejuízo contabilizado pelo Pentágono. Sensores, armamentos, configuração e versão alteram o custo final.

Além de missões de inteligência e vigilância, Predator e Gray Eagle podem transportar mísseis Hellfire. Na região do Estreito de Ormuz, esses equipamentos são usados para acompanhar a atividade militar iraniana e ameaças a forças estadunidenses e embarcações comerciais.

Perdas já chegam a centenas de milhões de dólares

Os dois MQ-1 entram em uma conta bem maior.

Segundo relatório do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos citado pela CBS, ao menos 24 drones MQ-9 Reaper foram perdidos desde o início da guerra com o Irã. O prejuízo estimado somente com essas aeronaves chega a US$ 720 milhões, cerca de R$ 3,7 bilhões.

Outro drone, um MQ-4C Triton, também foi destruído. O equipamento é avaliado em aproximadamente US$ 150 milhões, ou cerca de R$ 769 milhões.

Somados, Reapers e Triton representam aproximadamente US$ 870 milhões em perdas, cerca de R$ 4,46 bilhões, sem contar os dois MQ-1 recém-abatidos.

O Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares estadunidenses contra o Irã, recusou-se a comentar os dois novos episódios.

O iG já mostrou que a guerra com o Irã havia custado US$ 37,5 bilhões aos Estados Unidos até julho. O conflito começou em 28 de fevereiro e continua acumulando gastos com munições, aeronaves, operações militares e reposição de equipamentos.