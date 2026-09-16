Divulgação / Lamsa Linha Amarela passará por serviços de manutenção

A Linha Amarela, uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro, passará por uma série de serviços de manutenção e conservação ao longo desta semana, que podem alterar o fluxo da via com interdições pontuais até o próximo domingo (20).

Entre os trabalhos programados pela Lamsa, concessionária responsável pela administração da Linha Amarela, está a limpeza da via e dos sistemas de drenagem na Estrada Velha da Pavuna, na altura do Engenho Novo, no km 20,9, além dos viadutos da Suburbana, entre os kms 6 e 7.

As equipes também vão realizar limpeza e manutenção dos canteiros, junto a poda da vegetação que envolve a via.

Além dos serviços, neste período estão programadas vistorias nos viadutos e outras ações de conservação.

Por último, no trecho da Linha Amarela que passa pelo bairro do Méier, está prevista a reconstrução do muro do Acesso 2.

Sinalização

Em virtude dessa programação de intervenções na Linha Amarela ao longo do final desta semana, estão previstos a instalação de novos serviços de sinalização horizontal e vertical. Entre as ações, haverá pintura e instalação de placas no Acesso e Saída 7, na altura de Bonsucesso.

Os serviços também serão realizados nos Acessos 2 e 3, nas regiões do Méier e Engenho de Dentro, e no Acesso 4, em Del Castilho.

Outra intervenção que deve acontecer, é em relação a vistoria da iluminação pública no km 23, na altura da região do Viaduto Oswaldo Cruz.





Possíveis mudanças temporárias no trânsito



Durante a execução dos serviços, a Lamsa informou em nota que poderão ocorrer interdições ou estreitamento pontual de algumas faixas, que serão analisadas conforme a necessidade de cada atividade.

A concessionária ainda afirmou que, a programação de manutenções previstas para se encerrar no domingo (20), ainda pode ser alterada de acordo com as condições operacionais e do tráfego da Linha Amarela.

No comunicado, a Lamsa orientou aos motoristas que redobrem a atenção ao passar pelos trechos em manutenção, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.



