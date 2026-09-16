Valter Campanato/Agência Brasil Chuvas

Chove no Rio de Janeiro desde às primeiras horas desta quarta-feira (16) que, mais uma vez, de maneira consecutiva, será marcada por um tempo fechado e instável como vem sendo ininterruptamente há dias na cidade.

Segundo o Alerta Rio, hoje o tempo na capital fluminense será influenciado por áreas de instabilidade em altos níveis e pelo transporte de umidade do oceano para o continente.

O céu estará nublado a encoberto e, desde a virada de terça (15), para quarta-feira (16), a cidade enfrenta horas de chuva que devem permanecer, de maneira fraca isolada, ao longo de todo o dia.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados, ficando entre 18,5km/h a 51,9km/h, e as temperaturas seguem baixas com mínima prevista de 16°C e máxima de 24°C.

Chuva permanece na quinta-feira (17)

Dando sequência a série de dias chuvosos, o tempo fechado no Rio se estende também para a próxima quinta-feira (17), devido às mesmas áreas de instabilidade em altos níveis junto ao transporte de umidade do oceano para o continente.

A previsão é de manutenção de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada durante a madrugada durante a parte da manhã. Os ventos estarãode fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).





Trégua vem na Sexta-feira (19)

O carioca que anseia pelo fim dessa sequência extensa de dias chuvosos, terá que espera pelo menos até a próxima sexta-feira (18) quando o posicionamento de um sistema de alta pressão, trará a redução da nebulosidade, elevação gradativa de temperatura e ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) durante a tarde e a noite destes dias, afastando a previsão de chuva.

Gradativamente, o tempo deve melhorar um pouco também no sábado (19), ainda sem previsão de chuva, mas o tempo deve virar novamente no domingo (20), quando devido a entrada de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera, o céu voltará a variar entre parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada a partir do final da tarde.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h).

Cidade segue em Estágio 2

Mesmo sem previsão de chuvas mais intensas para essa quarta-feira (16), o Rio de Janeiro segue em Estágio 2 de operação em virtude da sequência de dias de instabilidade que podem gerar novas ocorrências.

Os Estágios Operacionais da cidade do Rio de Janeiro são determinados pela Prefeitura para organizar o funcionamento da cidade e o nível da atuação de agentes públicos, em uma escala que vai do um ao cinco.

No Estágio 2, a Prefeitura indica que há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas.