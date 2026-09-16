Marcela Gonzaga/iG Chuvas Belo Horizonte

Ao menos sete estados de três regiões do país estão sob um alerta para temporais e chuvas muito intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão foi publicada no Informativo Meteorológico divulgado na última segunda-feira (14) e é válida para este final de semana.

De acordo com o Inmet, sábado (19) e domingo (20) serão os dias com maior risco, porém, a instabilidade pode se estender até a próxima segunda-feira (21). Sete estados, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, devem ser atingidos.

Na Região Sul, de acordo com o Inmet, os maiores acumulados devem se concentrar no Paraná, principalmente nas regiões do litoral, central e oeste do estado. O Inmet ainda informou que classifica o estado entre os de maior risco. A previsão indica volumes que podem ultrapassar 100 mm até a segunda-feira (21).

Já no Sudeste, os maiores acumulados devem ser registrados nos estados de Minas Gerais, nas regiões do Campo das Vertentes e Zona da Mata, e no Rio de Janeiro, nas regiões serrana e norte fluminense. Nessas áreas, o volume de chuva pode superar a marca de 100 mm.

Na Região Centro-Oeste, os maiores acumulados estão previstos para o sul do Mato Grosso do Sul, onde os valores podem chegar a 50 mm.

Alerta no Sul

Além do Paraná, em Santa Catarina, a previsão indica acumulados superiores a 70 milímetros para Florianópolis, Joinville e Criciúma.

Já no Rio Grande do Sul, também há previsão de chuvas intensas para o final de semana, especialmente em Pelotas e na área da Lagoa dos Patos.

Na segunda-feira (21), as instabilidades avançam para o extremo oeste gaúcho, colocando a região de municípios como Uruguaiana, São Borja e Alegrete em alerta, onde os acumulados devem girar em torno de 60 mm.

Sudeste e Centro-Oeste

No Sudeste, o aviso do Inmet é válido para a Zona da Mata mineira, para a Região Serrana do Rio de Janeiro e o norte fluminense, áreas em que os acumulados podem superar a marca de 100 mm.

Em São Paulo, cidades como Presidente Prudente, Itapeva, Ourinhos, Bauru e Marília estão entre as cidades com mais risco. O estado, inclusive, já vem sendo atingido por um longo período de chuva desde a última semana.

As demais áreas da região devem ter chuvas isoladas, sem grandes acumulados, com números de volumes semanais próximos de 10 milímetros.

Por fim, no Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul pode acumular até 50 mm de chuva, na parte sul do estado, com destaque para a cidade de Dourados.



