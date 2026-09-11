Cadu Barbosa / iG Pancadas de chuva no Rio de Janeiro

Desde as primeiras horas da manhã, o Rio de Janeiro tem nessa sexta-feira (11) mais um dia marcado pelo tempo fechado com chuvas intensas por toda a cidade.

Segundo o Alerta Rio, o sistema meteorológico da prefeitura, o tempo na cidade do Rio permanecerá instável devido a atuação de áreas de instabilidade.

A nebulosidade estará variada e além da previsão de pancadas de chuva isoladas pela manhã, que já estão presentes na cidade, outra leva de água deve cair a partir do final da noite.

Ao longo do dia, são esperados raios que devem acompanhar as fortes chuvas.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h), com rajadas de intensidade moderada ao longo do dia (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Mas apesar do mal tempo, as temperaturas seguem em elevação, com mínima prevista de 19°C e máxima de 32°C.

Previsão para os próximos dias

O final de semana deve seguir a mesma lógica de toda a semana, com o tempo completamente fechado e com chuvas.

Começando pelo sábado (12), áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de uma frente fria manterão o tempo instável. O céu estará nublado a encoberto com previsão de pancadas de chuva na madrugada/manhã, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).





Já encerrando essa semana e começando a próxima, no domingo (13) e na segunda-feira (14), com o transporte de umidade do oceano para o continente, haverá predomínio de céu encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

A diferença, é que as temperaturas apresentarão uma forte queda e os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), especialmente na segunda-feira.

Na terça-feira (15/9), a atuação de áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão deixará o tempo instável na cidade do Rio. A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).



