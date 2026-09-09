Carlos Moura/SCO/STF O ministro do STF, André Mendonça

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, substituiu, nesta quarta-feira (9), a prisão preventiva de Romeu Carvalho Antunes pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Romeu havia sido preso em dezembro de 2025, alvo da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de cobranças irregulares e não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além do monitoramento eletrônico, Mendonça determinou a proibição de contato entre Romeu e outras testemunhas e investigados da operação.

A decisão atende a uma solicitação apresentada pela defesa. Com a mudança, o filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, poderá deixar a prisão, porém ainda sob medidas cautelares.

Nesta quarta, o magistrado também mandou soltar o ex-procurador-geral do INSS e indiciado pela Polícia Federal (PF), Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, suspeito de participação no desvio das contribuições.

Relembre a operação Sem Desconto

Deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em 23 de abril de 2025, a Operação Sem Desconto expôs um esquema de desvios e fraudes não autorizadas em descontos associativos em aposentadorias e pensões do INSS entre 2019 e 2024.

Na ocasião, as autoridades estimaram que os descontos poderiam chegar a aproximadamente R$ 6,3 bilhões.

A CGU entrevistou 1.273 beneficiários. Desse total, 97,6% afirmaram não ter permitido as cobranças, enquanto 95,9% disseram não participar de associação.

Mais recentemente, foi deflagrada a Operação Indébito, um novo desdobramento da Operação Sem Desconto, com 19 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva no Ceará e no Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão



