Foto: Cadu Barbosa / iG Agentes da Força Municipal

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta terça-feira (8), que o policiamento da Força Municipal será expandido para Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, a partir do dia 13 deste mês de setembro.

O novo perímetro de atuação, será demarcado entre a estação de trem do bairro, o centro de comércio popular e o Santa Cruz Shopping.

Essa será a 14° área a receber o policiamento preventivo e ostensivo da Força Municipal, que atua, desde março no Rio de Janeiro. Os pontos da cidade que recebem o efetivo, são determinados pela da análise das manchas criminais e dados estatísticos de maior incidência dos crimes de furtos e roubos.

Atualmente, os perímetros de atuação são:Jardim de Alah; Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina; Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; Campo Grande, entre a Estação de Trem e o Calçadão; São Francisco Xavier e Afonso Pena; Rua Lauro Müller, Rua General Severiano e Avenida Venceslau Brás; Metrô Botafogo, Rua São Clemente e Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo e Rua Marquês de Abrantes; Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping; Estação Méier e Cachambi; Terminal Jardim Oceânico e Praça do Ó; Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas; e Freguesia e Jacarepaguá.

Resultados da Força Municipal

No anúncio de Santa Cruz como a nova área de atuação, o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, responsável pela gestão da Força Municipal, apresentou o balanço operacional com os principais resultados registrados desde o início das atividades.

No período, os agentes realizaram mais de 13 mil abordagens, com 1.215 prisões e conduções às delegacias. As ações também possibilitaram a recuperação e apreensão de 300 aparelhos celulares e 237 motocicletas, além da apreensão de uma pistola, 21 réplicas de armas de fogo e 70 armas brancas, e do cumprimento de 31 mandados de prisão.





O que é a Força Municipal?

A Força Municipal do Rio de Janeiro é formada por agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal, selecionados por critérios técnicos e submetidos a treinamento especializado conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Os agentes, trabalham nas ruas equipados e armados, atuando de forma preventiva e ostensiva, focando no enfrentamento de roubos e furtos em espaços públicos, complementando o trabalho da Polícia Militar.