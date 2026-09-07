Reprodução GH Rell é acusado de homofobia pelo ator João Victor

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto ao Ministério Público, está investigando uma acusação de atos de homofobia que teriam sido realizados por um streamer contra o ator João Victor Gonçalves, após uma abordagem no entorno do Rock in Rio.

No caso, João Victor estava próximo a Cidade do Rock , na Zona Oeste do Rio, quando foi abordado pelo streamer, conhecido como “GH Rell RJ”, que estava realizando uma transmissão ao vivo em uma das suas plataformas digitais, cercado de alguns amigos.

Durante essa live, o grupo começou a rir, gritar e fazer comentários sobre a aparência e a roupa do ator. Enquanto a ação acontecia, o ator seguiu andando e foi seguido por alguns segundos pelo grupo.

O trecho da live foi recortado e acabou viralizando nas redes sociais com diversas críticas ao streamer. Com a repercussão, João Victor se posicionou publicamente, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, dizendo ter sido vítima de homofobia.





Streamer pede desculpas após repercussão



Depois que as imagens viralizaram, GH também se posicionou através das redes sociais afirmando que o trecho viralizado havia sido retirado do contexto.

Depois, em vídeo publicado nas Redes Sociais, ele também negou ter cometido homofobia e afirmou que os comentários eram direcionados apenas a roupa de João Victor, justificando que na comunidade onde ele mora, esse tipo de “estilo” é difícil de ser visto.

No mesmo pronunciamento, o streamer também questionou uma declaração de João Victor sobre ter sentido medo de ser roubado durante a abordagem. GH interpretou a fala como uma possível referência à sua cor e acusou o ator de racismo.

O streamer ainda afirmou que ele e familiares passaram a receber ataques nas redes sociais após a repercussão do episódio.

O streamer GH faz mais um pronunciamento sobre sua conduta homofóbica com o ator João Vitor Gonçalves (o "MauMau" de #QuemAmaCuida) e diz que mantém seu posicionamento contra o ator . pic.twitter.com/0xVuXeBkOC — Douglas Guaimarán 🐎 (@DouglasDeBritt3) September 5, 2026













Defesa de GH nega homofobia



Do outro lado, os advogados de Jean Almeida Hilário, nome verdadeiro de GH Rell RJ, também se manifestaram através de uma nota e reconheceram que o tom utilizado durante a transmissão foi inadequado e reiteraram o pedido de desculpas feito pelo streamer nos vídeos.

Mesmo assim, a defesa negou que tenha ocorrido homofobia. Segundo os advogados, os comentários feitos durante a live eram relacionados exclusivamente à roupa utilizada por João Victor e não fizeram referência à orientação sexual do ator.









Advogados do ator negam acusação de racismo

Após as declarações de GH, João Victor publicou uma nota assinada pelos seus advogados. Nela, o ator se defendeu da acusação de racismo feita pelo streamer e afirmou que o medo em que ele se referiu foi uma “reação de autoproteção” pelo fato de estar sozinho e sendo seguido por outras por quatro pessoas, em um contexto que, na avaliação da defesa, tinha caráter intimidatório.

Ator João Victor Gonçalves é acusado de racismo pelo homofóbico e seus advogados entraram em ação, leia nota pic.twitter.com/KlKcFvEM1u — jurídico do Joao V Gonçalves (@geraldopost) September 6, 2026



