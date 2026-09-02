Divulgação / Pcerj Falso dentista foi preso em clínica no Centro do Rio

Um homem que se passava por dentista, exercendo ilegalmente a profissão, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro , bem no momento em que realizava atendimentos em um consultório na Rua Carlos Sampaio, no Centro do Rio.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), da Polícia Civil, com apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e fiscais do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ).

Segundo a Polícia Civil, o consultório estava em total funcionamento quando os agentes chegaram ao local. O falso dentista, foi encontrado realizando um atendimento, enquanto outras pessoas aguardavam a vez na sala de espera.

Durante a abordagem, o homem, que não teve o seu nome divulgado, teria afirmado que ainda não era cirurgião-dentista, mas cursava o 10º período de uma graduação. Porém, a versão não se sustentou com nenhum tipo de documento que comprovasse que ele era de fato estudante ou que tivesse alguma autorização para exercer atividades odontológicas.

Uma consulta também foi realizada pelos fiscais do CRO-RJ, que não encontraram registro profissional em nome do suspeito.

Outros dentistas tinham registro



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o consultório funcionava regularmente e outros profissionais, estes habilitados, também trabalhavam no local.

Além da sala onde o suspeito foi preso em flagrante, haviam outros dois consultórios e nestes, os dentistas que trabalhavam apresentaram os seus respectivos registros profissionais.

Além do local onde foi preso, o homem também realizava atendimentos em um outro consultório próprio.

Outras irregularidades foram encontradas

Apesar da habilitação dos outros profissionais, ainda assim o consultório apresentou mais problemas durante a fiscalização dos policiais.

Segundo as investigações, foram identificadas ainda irregularidades no processo de esterilização dos materiais que eram utilizados nos atendimentos.

Os objetos identificados, foram devidamente recolhidos e encaminhados para perícia.





Investigação continua



O falso dentista, foi levado para a delegacia e autuado e além do exercício ilegal da profissão, vai responder tamvém por crimes relacionados à ordem tributária e às relações de consumo.

A Polícia Civil continua investigando o caso para verificar há quanto tempo o suspeito atuava sem habilitação e identificar possíveis pacientes que tenham sido atendidos por ele.