14 ônibus foram sequestrados por criminozos na comunidade da Muzema
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14 ônibus foram sequestrados por criminozos na comunidade da Muzema

A Polícia do Rio de Janeiro  investiga a morte de quatro pessoas em operação na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, houve intenso tiroteio e criminosos chegaram a sequestrar 14 ônibus para usar de barricadas e atrapalhar o acesso dos agentes. 

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), entre as quatro vítimas estão Josiane Dias de Assunção Maia e outros três homens que ainda não foram identificados.

Durante a ação, um outro homem também acabou baleado na perna e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

14 ônibus sequestrados

Durante o conflito, que aconteceu na noite do último sábado (29), os criminosos da região em retaliação e buscando atrapalhar a chegada dos Policiais sequestraram e atearam fogo em 14 ônibus bloqueando vias entre Muzema, Curicica, Gardênia e Taquara.

Segundo a Rio Ônibus, todas as linhas que passam pela região tiveram a sua circulação afetada na noite de sábado, mas desde domingo (31) pela manhã, o serviço já estava normalizado. 

Os 14 veículos queimados e usados como barricadas pertenciam as seguintes linhas:

  • 862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)
  • 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)
  • SV878 (Tanque x Barra da Tijuca)
  • 550 (Cidade de Deus x Gávea)
  • 557 (Rio das Pedras x Copacabana)
  • 954 (Taquara x Recreio)
  • 390 (Curicica x Candelária)
  • 613 (Vargem Grande x Del Castilho)
  • 565 (Tanque x Gávea)
  • SN861 (Curicica x Rio das Pedras) 
  • 343 (Jardim Oceânico x Candelária). 

Policiamento foi reforçado

Segundo a Polícia Militar, desde a noite de sábado agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atuaram na região para reestabilizar o perímetro e restabeleceram o fluxo de veículos. 

Mesmo após a normalização, a região permanece com o policiamento reforçado nos pontos considerados de atenção, com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA).

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