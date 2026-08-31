A Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de quatro pessoas em operação na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, houve intenso tiroteio e criminosos chegaram a sequestrar 14 ônibus para usar de barricadas e atrapalhar o acesso dos agentes.
Durante a ação, um outro homem também acabou baleado na perna e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
14 ônibus sequestrados
Durante o conflito, que aconteceu na noite do último sábado (29), os criminosos da região em retaliação e buscando atrapalhar a chegada dos Policiais sequestraram e atearam fogo em 14 ônibus bloqueando vias entre Muzema, Curicica, Gardênia e Taquara.Segundo a Rio Ônibus, todas as linhas que passam pela região tiveram a sua circulação afetada na noite de sábado, mas desde domingo (31) pela manhã, o serviço já estava normalizado. Os 14 veículos queimados e usados como barricadas pertenciam as seguintes linhas:
- 862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)
- 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)
- SV878 (Tanque x Barra da Tijuca)
- 550 (Cidade de Deus x Gávea)
- 557 (Rio das Pedras x Copacabana)
- 954 (Taquara x Recreio)
- 390 (Curicica x Candelária)
- 613 (Vargem Grande x Del Castilho)
- 565 (Tanque x Gávea)
- SN861 (Curicica x Rio das Pedras)
- 343 (Jardim Oceânico x Candelária).
Policiamento foi reforçado
Segundo a Polícia Militar, desde a noite de sábado agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atuaram na região para reestabilizar o perímetro e restabeleceram o fluxo de veículos.
Mesmo após a normalização, a região permanece com o policiamento reforçado nos pontos considerados de atenção, com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA).