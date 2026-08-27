Reprodução Rio segue com chuva nesta quinta-deira

O Rio de Janeiro segue com o seu tempo instável, e terá chuva ao longo de praticamente todo o dia nesta quinta-feira, além das temperaturas permanecendo lá em baixo.

Segundo o sistema meteorológico, nesta quinta-feira (27), áreas deem médios níveis da atmosfera influenciarão opor toda a

O céu ficará nublado a encoberto e pancadas dedevem acontecer por toda a manhã até pelo menos o início da tarde.

Próximos dias



Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e asestáveis, com mínima prevista demáxima prevista de

Na sexta-feira (28) e, começando o fim de semana no sábado (29), haverá redução da nebulosidade, mas a instabilidade deve dar uma trégua e não há previsão de chuva.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas voltam também a subir. O ponto de atenção, é que durante a tarde de sábado, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30%.

Já no domingo (30), a entrada de ventos úmidos do oceano aumentará a umidade e deixará a nebulosidade variada na cidade da cidade. Entretanto, também não há previsão de chuva, mas as temperaturas devem cair novamente.

Em relação ao sábado, os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Começando a próxima semana, segundo ainda o sistema Alerta Rio, na próxima segunda-feira (31), o céu estará parcialmente nublado a claro.

A semana começará sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com rajadas pontualmente fortes no final da tarde e início da noite.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde e as temperaturas apresentarão elevação.





Falta um mês: como será o fim do inverno no Brasil

Falta exatamente um mês para o fim do inverno, em 22 de setembro, e a previsão indica um período de calor acima da média e pouca chuva em praticamente todo o Brasil, segundo o Inmet. Já o Sul deve registrar volumes de precipitação acima do normal.

Esse cenário está ligado à influência do El Niño , fenômeno climático confirmado em junho e com previsão de continuar pelo menos até o início de 2027. Para o final de agosto e até o fim da estação, em setembro, os modelos apontam um padrão típico do fenômeno, com maior chance de chuva abaixo da média no centro-norte do país e de chuva acima do normal no Sul.

Na prática, o último mês do inverno deve manter uma divisão clara no mapa. O Sul tende a terminar a estação mais úmido, enquanto boa parte do centro-norte deve enfrentar calor, pouca chuva e ar mais seco.