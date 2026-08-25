Reprodução Madrinha da cidade alta foi presa na manhã desta terça-feira (25)

Pelo quinto dia seguido as forças de segurança do Rio de Janeiro realizam uma operação nas favelas do Complexo de Israel, na Zona Norte, contra narcotraficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Até o momento, três criminosos foram presos, incluindo Luana Rosa de Araújo, a "Madrinha da cidade alta".

Segundo informou a Polícia Civil, a ofensiva é resultado de investigações conduzidas pela 38ª DP (Brás de Pina) e tem como objetivo "cumprir dezenas de mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diferentes delitos".

As diligências ocorrem nas comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral.

Além das três prisões, os Policiais apreenderam, duas réplicas de metralhadoras ponto 50 junto a outros modelos armas falsas e grande quantidade de drogas.

Divulgação / PMERJ Réplicas de armas e drogas apreendidas pela Polícia Militar





A ação, ainda em curso, mobiliza equipes da Polícia Civil como: Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Pela Polícia Militar, também participam agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).





Quem é a “Madrinha da Cidade Alta”, presa na Operação

Divulgação Madrinha da Cidade Alta era uma das lideranças de confiança de Peixão, chefe do TCP





Dentre as três prisões que aconteceram até o momento, está a de Luana Rosa de Araújo, a "Madrinha da cidade alta", apontada como uma das pessoas de confiança do criminoso Peixão, principal líder do tráfico do Complexo de Israel.

Segundo as investigações, Luana também exercia liderança na hierarquia dentro do Terceiro Comando Puro, atuando na contabilidade da facção e respondendo diretamente a Peixão.

Contra ela, além do envolvimento no tráfico de drogas da região, as investigações apontam participação em homicídios e invasão de imóveis, com a expulsão dos proprietários, para transformar em pontos de vendas de drogas e esconderijos.

Escolas foram afetadas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, escolas da Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-pau suspenderam as aulas.

Polícia segue no Complexo de Israel

Desde a última sexta-feira (21), a Polícia Militar do Rio está realizando uma série de operações com a ocupação no Complexo de Israel.

Na ocasião, foram mobilizados cerca de 200 militares do Comando de Operações Especiais, incluindo o Bope, para as favelas da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas.