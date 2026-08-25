Corpo de Bombeiros Avião ultraleve cai perto de casas e pega fogo em MG

Um avião ultraleve e monomotor caiu e pegou fogo na manhã desta terça-feira (25), em uma área de mata próxima a algumas casas na zona rural de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações atualizadas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o piloto, de 29 anos, era o único ocupante e conseguiu realizar um pouso de emergência com o auxílio do paraquedas da própria aeronave.

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A ocorrência foi registrada por volta das 7h53, na Rua Serra Azul, próximo ao início do trecho asfaltado. Três viaturas dos bombeiros foram mobilizadas. A situação já está controlada no local.

Piloto acionou paraquedas após pane

De acordo com o histórico preliminar repassado aos bombeiros, a aeronave realizava um voo intermunicipal para uma possível manutenção quando teria apresentado uma pane durante o trajeto.

Na sequência, o avião teria sofrido uma pequena explosão e iniciado um princípio de incêndio. O piloto acionou então o sistema de paraquedas da própria aeronave e realizou um pouso de emergência.

Após o pouso, populares retiraram o piloto da região da queda em segurança.

Segundo os bombeiros, o piloto de 29 anos estava consciente e orientado após o acidente.

O homem negou ter sofrido um forte impacto contra o solo e não apresentava queixas de dores ou escoriações.

Uma unidade do Samu de Juatuba (MG), assumiu o atendimento e está conduzindo o piloto para a UPA de Mateus Leme.

Avião caiu perto de casas

A aeronave caiu em uma área de mata próxima a algumas casas da zona rural de Mateus Leme. Até o momento, não havia informação de moradores feridos ou de imóveis atingidos.

Corpo de Bombeiros Aeronave caiu em uma área de mata próxima a algumas casas da zona rural de Mateus Leme (MG)





Os bombeiros informaram que a situação do fogo e fumaça no local está controlada.

Além das equipes que já estão na ocorrência, o Arcanjo, helicóptero de operações aéreas, e equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram deslocados para o atendimento e os procedimentos relacionados ao acidente.

Investigação deve apontar causa da queda

A causa exata da pane ainda não foi confirmada. A hipótese inicial é de que uma falha tenha provocado a pequena explosão e o princípio de incêndio durante o voo.

O piloto teria utilizado o sistema de paraquedas da aeronave para realizar o pouso de emergência, evitando consequências mais graves.





As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação aeronáutica.