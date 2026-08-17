PRF Acidente entre carro de passeio e caminhão deixa um morto e três feridos, em Maurilância

Um homem de 46 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na noite deste domingo (16), no km 79 da BR-452, em Maurilândia, no sul de Goiás.

Segundo a Polícia Federal (PRF), o automóvel seguia no sentido Itumbiara-Rio Verde e realizava uma manobra para acessar a área do retorno que leva ao município de Castelândia quando foi atingido na lateral pelo caminhão, que trafegava no sentido contrário.

O motorista do veículo morreu no local. Outros três passageiros foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso).

O condutor do caminhão, de 44 anos, também recebeu atendimento médico e depois retornou ao local do acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

28 acidentes nas rodovias federais no final de semana

O acidente em Maurilândia foi a única ocorrência com morte registrada pela PRF nas rodovias federais durante o fim de semana. Apesar disso, foram contabilizados 28 acidentes, com 29 pessoas feridas.

A fiscalização durante o período também resultou em 1.059 autuações por infrações de trânsito, segundo dados da superintendência da PRF em Goiás.