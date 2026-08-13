Agência Brasil/Fernando Frazão Os três bairros mais afetados pela violência armada na capital fluminense ficam na Zona Oeste.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) está realizando operações em 27 comunidades diferentes do estado, em busca de combater a expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV). Até o momento, duas pessoas foram baleadas, uma foi presa e armas e drogas foram apreendidas.

Em nota, a corporação informou ao iG que as operações estão focadas em intensificar a presença policial nas áreas estratégicas, interromper disputas territoriais entre grupos criminosos, combater roubos de veículos e de cargas, cumprir mandados de prisão, apreender armas e drogas, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas.

Ações em andamento



A ofensiva, conta comcom unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e os oito Comandos de Policiamento de Área (CPAs).

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) uma ação no Andaraí, na Greande Tijuca, com foco na repressão às disputas territoriais e na interrupção dos confrontos entre grupos criminosos que atuam na região.

Na Zona Oeste, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizanas comunidades do Pombo Sem Asa e Canal.

🚨 OPERAÇÃO | ZONA OESTE Policiais do #14BPM realizam, nesta quinta-feira (13), uma operação planejada em comunidades da Zona Oeste do Rio. A ação ocorre nas regiões da Vila Vintém, Batan, Batanzinho, Fumacê, Minha Deusa, Cosme Damião, Jardim Novo, Light, 77, Rua I e Selvinha. pic.twitter.com/S3CTQ1WElg— @pmerj (@PMERJ) August 13, 2026

O 14º BPM (Bangu) também realiza uma operação na Zona Oeste, em comunidades da Vila Vintém, Batan e localidades adjacentes.

Na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) realizam ações no Complexo do Chapadão.

Na Baixada Fluminense e Região Metropolitana, também estão em andamento ações de unidades como o 15º BPM (Duque de Caxias), 21º BPM (São João de Meriti), 24º BPM (Queimados), 34º BPM (Magé) e 35º BPM (Itaboraí), entre outros batalhões mobilizados nesta quinta-feira.

Em paralelo, ainda acontecem ações nas áreas de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Duque de Caxias, São João de Meriti, Queimados e diferentes regiões da capital.

Fuzil apreendido e prisão realizada



Segundo aem nota ao, a mobilização de todas as equipes ocorre de forma coordenada e integra uma estratégia permanente dapara conter a expansão territorial de organizações criminosas, reduzir a capacidade operacional de grupos envolvidos em confrontos armados e ampliar a segurança da população.

Entre os principais resultados registrados até o momento informado ao iG, está a apreensão de um fuzil AR-10 e a prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte de um policial militar, durante a atuação do 16º BPM (Olaria) nas comunidades do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte do Rio.



Divulgação / PMERJ Fuzil AR-10 apreendido pela Polícia Militar



Durante a ação, equipes do batalhão foram alvo de disparos de arma de fogo. Após um breve confronto, os policiais realizaram um cerco e vasculhamento na região, localizando um homem, conhecido como “Coquinho”, que estava em posse de um fuzil AR-10.

Segundo informações levantadas pelos setores de inteligência da Corporação, o preso é suspeito de envolvimento na morte do sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, ocorrida em dezembro de 2024, na comunidade do Quitungo. O policial estava de folga e se deslocava para uma consulta médica quando teria sido reconhecido por criminosos. Na ocasião, o veículo em que o agente estava foi lançado por uma ladeira.

O preso possui cinco passagens pelo sistema prisional, por crimes de roubo à mão armada e homicídio. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).





Confronto na cidade de Deus registra dois feridos



Segundo informou a PMERJ ao iG, durante a ofensiva na Zona Oeste, realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), na Cidade de Deus, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram alvo de disparos de arma de fogo por criminosos que estavam em uma área de mata.

Divulgação / PMERJ Material apreendido na Cidade de Deus

Após cessarem os disparos, os policiais realizaram buscas no terreno e localizaram dois homens feridos. Com eles, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 9mm, uma granada, um radiotransmissor e uma mochila contendo material entorpecente.

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ).