Divulgação Cidade entrou em Estágio 3

A Prefeitura do Rio de Janeiro colocou a cidade no Estágio 3 de atenção, no protocolo de uma escala que vai até cinco, por conta da previsão de intensificação do vendaval ao longo das próximas horas. Dentre as mudanças, estão a alteração nos horários e transportes da cidade.

Na última atualização do, na última hora, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão (REDEMET) de 66,6 km/h, Marambaia (INMET) de 61,2 km/h e no Aeródromo do Campo dos Afonsos (REDEMET) de 59,2 km/h.

Mudanças nos transportes públicos



Metrô



Dentre os impactos que já mudaram a rotina da população neste sexta-feira (7), estão o decreto de ponto facultativo em todo o estado, publicado no Diário Oficial no início da tarde, o fechamento de parques públicos municipais, urbanos e naturais e alteração no esquema de transporte.

O MetrôRio informou que, antecipou o horário de pico para as 13h, ampliando a oferta de trens para atender a população após o decreto de Ponto Facultativo.

VLT



O sistema metroviário opera normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.

Também por conta da previsão de ventos fortes no Rio, o VLT Carioca foi outro que antecipou o horário de pico e reforçou as equipes nas estações.



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Recomendações da Prefeitura



Em meio ao crescimento da intensidade dos ventos, a Prefeitura do Rio no anúncio de Estágio 3 fez as seguintes recomendações à população:



Não se desloque pelas regiões mais afetadas;

Evite áreas obstruídas por conta de quedas de árvores;

Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

Se necessário , use os telefones de emergência 1 93 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

