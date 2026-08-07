Divulgação / Governo do Estado do Rio Gabinete de crise para ações contra o Vendaval no Rio

O Governo do Estado do Rio anunciou que um Gabinete de Crise foi ativado para ajudar no gerenciamento e acompanhamento das condições meteorológicas, em consequência do forte vendaval que mais uma vez atinge o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7).

O Gabinete é formado por representantes daestadual e doatuando de forma integrada para adotar todas as medidas preventivas necessárias, desde o início da manhã.

Por volta das 7h, a Defesa Civil emitiu alerta aos telefones dos cariocas avisando sobre a possibilidade de vendaval, com possibilidade de ventos fortes a muito fortes, na Baixada Fluminense e na Costa Verde.

Desde então, equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanham a evolução das condições meteorológicas e seguem emitindo alertas preventivos.

Em nota, os Bombeiros informaram que também mantém uma Sala de Situação em funcionamento, 24 horas por dia, com equipes do Cemaden-RJ monitorando permanentemente as condições meteorológicas do estado.

Orientações

No comunicado de ativação do Gabinete de Crise, o Governo do Rio reiterou a orientação para que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes.

Também foi recomendado a não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.

Em caso de emergência, o carioca pode ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais da Defesa Civil.





Atividades paralisadas

Em nota, o Governo do Estado reiterou que em caráter preventivo e visando garantir a segurança de estudantes, professores, servidores e colaboradores, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) suspenderam as atividades presenciais em suas unidades nesta sexta.



Tempo no Rio

Divugação / Defesa Civil Mapeamento da situação no Rio de Janeiro





Segundo o Alerta Rio, a chegada de uma frente fria junto a um sistema de baixa pressão é quem deve provocar os ventos fortes, que já devem aparecer pela manhã.

As rajadas devem variar entre 52 km/h e 76 km/h, podendo ultrapassar os 76 km/h em diversos pontos da cidade ao longo do dia.

Na Região Metropolitana, são esperados ventos de até 90 km/h, enquanto áreas da Costa Verde, Região Serrana e Sul Fluminense devem ser mais afetadas e têm previsão de rajadas entre 91 km/h e 110 km/h.

Além da ventania, o céu ficará entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a partir do fim da tarde.

Mesmo assim, o calor segue forte com máxima prevista de 37°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá cair para valores entre 20% e 30%, aumentando o risco de incêndio em áreas de vegetação.