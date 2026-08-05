iG / Cadu Barbosa Inauguração da exposição Olímpica no Museu do Amanhã

O Rio de Janeiro está comemorando 10 anos desde a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, para celebrar todas as histórias e legados deixados para a cidade, foi inaugurada nesta quarta-feira (5) a exposição"O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro", no Museu do Amanhã, na Zona Portuária da cidade.

conta com diversos itens que contam toda a trajetória da cidade do Rio desde a organização até a realização dose Paralímpicos de 2016, com um acervo de fotos, itens utilizados pelos atletas durante as competições e diversos painéis interativos.

Além da exposição, dois bustos foram inaugurados na porta do Museu com as logomarcas tanto das Olímpiadas, quanto da Paralímpiadas. O artista Fred Gelli, responsável pela criação das logos, esteve presente na cerimônia.

iG / Cadu Barbosa Logomarcas Rio2016

Acervo do Museu



Dentre as exposições, além das fotos de momentos marcantes, quem visitar o museu poderá ver os uniformes oficiais utilizados pela delegação brasileira na cerimônia de abertura, bolas de diversas modalidades, as medalhas de ouro, prata e bronze e os mascotes oficiais.

iG / Cadu Barbosa Faixa usada por Rafaela Silva

Painéis interativos

Outro item do acervo é a faixa preta usada pela judoca Rafaela Silva na primeira medalha de ouro brasileira conquistada naquela edição.

Dentre os itens interativos do museu, estão a representação de remos da canoagem e uma bicicleta, em que o visitante pode sentar, imergir e realizar os movimentos como se estivesse na competição.

Em um ponto do museu, há telas com fones onde o visitante pode assistir momentos da cerimônia de abertura.

iG / Cadu Barbosa Painel onde é transmitida a Cerimônia de abertura Rio2016

Há também um dispositivo que, quando acionado pelo público, simula a derrubada do Elevado da Perimetral, uma das principais obras realizadas para a realização dos Jogos.

Horários para o público



Por último, com um observador especial, o público consegue ter uma visão privilegiada da Baía de Guanabara.

Depois da inauguração desta quarta-feira, que contou com a presença da imprensa, autoridades, atletas olímpicos e convidados, a exposição abre ao público já nesta quinta-feira (6).

Até o próximo dia 5 de outubro, a mostra ficará no segundo andar do Museu do Amanhã, que funciona de quinta a terça-feira, das 10h às 18h, com a entrada permitida apenas até as 17h.



