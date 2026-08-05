Divulgação Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente na corrida presidencial, conforme Pesquisa Genial/Quaest. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5).

Segundo os números, no 1° turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 30% de Bolsonaro.

Em comparação com a pesquisa do último mês, Lula oscilou um ponto para baixo (de 40% para 39%), e Flávio oscilou dois pontos para cima (de 28% para 30%).

Em seguida, aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4% das intenções de voto. O candidato Romeu Zema (Novo) segue com 2%.

A pesquisa também mostrou que 10% dos eleitores ainda estão indecisos. Além disso, o número de votos brancos, nulos ou de quem não vai votar é de 8%. Veja:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Clariana Barão (DC): não pontuou

Edmilson Costa (PCB): não pontuou

Leonardo Avalanche (PRTB): não pontuou

Hertz Dias (PSTU): não pontuou

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

Segundo Turno

Em um eventual segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista segue levando vantagem.

De acordo com a pesquisa, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 39%.

Os dados também mostraram que 68% dos eleitores estão com os votos definitivos.

O levantamento da Genial Quaest foi realizado entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Foram ouvidas 2.004 pessoas e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.



