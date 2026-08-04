Agência Brasil/EBC Bairros do Rio seguem sem abastecimento de água desde o vendaval da última quarta-feira

Já vai para quase uma semana o período em que moradores de cerca de 15 bairros do Rio de janeiro enfrentam a falta de abastecimento d’água, ainda por consequência dos estragos deixados pela forte ventania que assolou a cidade, na quarta-feira (29) passada.

Ao, ainformou que o problema acontece por conta de umem uma rede de distribuição na Avenida Ernani Cardoso, próximo ao Mergulhão Clara Nunes, no Campinho, na Zona Norte da cidade.

Em nota, a concessionária também informou que a ocorrência causada pelo vendaval, teve o seu reparo concluído ao longo da última segunda-feira (3), mas o reabastecimento dos bairros acontece gradativamente.

Previsão de normalização



confirmou aoque os bairros ainda afetados pelasão até esse momento são: Água Santa, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho de Dentro, Madureira, Marechal Hermes, Méier, Piedade, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Todos os Santos e Vila Valqueire.

Com todos os reparos necessários realizados e o fim do vazamento, a previsão é que o abastecimento nas regiões afetadas leve por volta de 72 horas ou mais para ser plenamente normalizado, especialmente em áreas de mais dificuldade, como regiões elevadas e localizadas nas pontas das redes de distribuição.

Segundo a, uma outra complicação causada por consequência da ventania foram as interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes pontos da cidade, que também acabaram resultando na paralisação de diversos sistemas de bombeamento de água, gerando impactos nas redes de distribuição.

Na nota enviada ao, a concessionária orientou a população que, até a completa normalização do abastecimento, os clientes das regiões afetadas usem a água ainda armazenada em cisternas e caixas-d’água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem maior consumo.

Para qualquer problema ou dúvida, apode ser contactada pelo telefone 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e também para atendimento via WhatsApp.





Ventos moderados seguem pela cidade



O Rio de Janeiro vai contrariar o seu inverno mais uma vez, com as temperaturas elevadas pela cidade nesta terça-feira (4). Além do tempo quente, os ventos ao longo do dia devem ficar moderados alcançando mais de 50km/h.

Os ventos estarão fracos a moderados (18,5km/h até 51,9km/h). E, apesar do tempo não ficar totalmente aberto, a temperatura mínima prevista é de 15°C e máxima de 31°C.

A umidade relativa do ar deve apresentar valores em torno de 30% no período da tarde.