Reprodução Ana Cecília era a única sobrevivente entre os ocupantes do carro envolvido no acidente que matou outras quatro pessoas na GO-139

Ana Cecília Gonçalves Ferreira, única sobrevivente do acidente que matou outras quatro pessoas na GO-139, morreu neste domingo (2), após permanecer internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Com a morte da criança, subiu para cinco o número de vítimas da colisão.

Acidente matou quatro pessoas no local

A menina havia sido socorrida com vida na noite de quinta-feira (30), depois de uma batida frontal entre o carro em que viajava e um caminhão. O acidente ocorreu a cerca de quatro quilômetros do trevo de Vianópolis, no trecho da GO-139 que segue em direção a São Miguel do Passa Quatro, na região Sudeste de Goiás.

Além de Ana Cecília, morreram no acidente o pai dela, Davi Gonçalves Oliveira; a madrasta, Elizene Moreira da Silva, de 28 anos; o irmão, Deivid Gonçalves Ferreira, de 13; e Thayla Izabelly Gomes de Souza, de 6 anos, amiga da família.

As quatro vítimas morreram ainda no local. Ana Cecília recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Vianópolis e foi transferida para Goiânia devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três ocupantes ficaram presos às ferragens do automóvel e precisaram ser retirados pelas equipes do 2º Pelotão Bombeiro Militar de Silvânia. O cachorro da família, que também estava no veículo, morreu com o impacto.

Após os trabalhos da perícia, os corpos das quatro primeiras vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis. O corpo de Ana Cecília foi levado ao IML de Goiânia após a confirmação da morte.



