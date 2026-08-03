Tomaz Silva / Agência Brasil Tempo no Rio será aberto nesta segunda-feira (3)

O Rio de Janeiro começará a semana com tempo aberto e estável nesta segunda-feira (3). Mas apesar do clima favorável, os ventos em determinado momento do dia poderão se intensificar pela cidade.

Segundo o sistema da prefeituranesta segunda-feira, o tempo na cidade do Rio será estável, com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

O ponto de atenção, estão nosventos que estarão fracos (até 18,5 km/h), mas devem chegar a(de 18,5km/h a 51,9km/h) ao lonfo do dia.

Tempo ao longo da semana



Nos termômetros, asserão de mínima prevista de 14°C e máxima prevista de 30°C.

O sistema Alerta Rio aponta que entre terça (4) e quinta-feira (6), um sistema de alta pressão influenciará o tempo na cidade do Rio.

Haverá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva para esses dias.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h). A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde da quarta-feira e quinta-feira.

Se aproximando do final de semana, na sexta-feira (6), a passagem de uma frente fria em alto mar influenciará o tempo na cidade do Rio, há previsão de céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada a partir da noite.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (de 52km/h a 76km/h).





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.