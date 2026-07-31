Divulgação Rio terá chuva nesta sexta-feira

A chuva volta a cair no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (31), com tendência a queda nas temperaturas por toda a cidade. Segundo o Sistema da Prefeitura Alerta Rio, a entrada de ventos úmidos do oceano permanecerá influenciando o tempo.

é dea parcialmente nublado ao longo de todo o dia com umafraca de forma rápida e isolada, esperada logo no início da manhã.

Os ventos estarão moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 29°C.



Tempo no final de semana



Tanto no sábado (1), quanto no domingo (2), um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo da cidade.

A tendência é de céu parcialmente nublado a claro, mas pelo menos não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, sendo ocasionalmente fortes no sábado a partir da tarde, e as temperaturas devem subir de maneira gradual.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde a partir de domingo.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.