Divulgação / Prefeitura de Niterói Niterói terá 12 órgãos mobilizados para os efeitos do El Niño

A Prefeitura de Niterói já começou a se planejar montando uma força-tarefa para coordenar todas ações de combate e prevenção aos impactos do El Niño no município.

A medida, já foi publicada em decreto no Diário Oficial e contém representantes de diferentes frentes da administração municipal mobilizadas em estratégias de enfrentamento ao evento climático, que já apresenta sinais, mas deve ter o seu pico no Brasil entre outubro e dezembro deste ano, segundo os meteorologistas.

Na publicação, o Grupo de Trabalho criado pela Prefeitura cita principalmente ações para proteger a cidade de efeitos como: ondas de calor, estiagens prolongadas, tempestades, baixa umidade do ar e aumento do risco de incêndios florestais.

Entre as medidas estratégicas, estão o mapeamento das áreas e populações mais vulneráveis, elaboração de um Plano Municipal de Enfrentamento e a definição de protocolos para respostas rápidas em situações de emergência.

Plano será integrado

Reprodução Metsul El Niño





Segundo a Prefeitura de Niterói, o plano montado vai se integrar às medidas de contingência das concessionárias que atendem o município como a Enel, Águas de Niterói e Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). A ideia é garantir que haja uma atuação coordenada que minimize ao máximo os impactos do El Ninõ na continuidade dos serviços essenciais.

Ao todo, serão 12 representantes de órgãos da administração municipal, listadas no plano. Entre eles a Vice-Prefeitura, as secretarias de Clima e Sustentabilidade, Defesa Civil, Saúde, Educação, Urbanismo, Conservação, Administração, Planejamento e Assistência Social, além da Secretaria Executiva e da Coordenadoria Geral de Eventos.

Próximos passos

Cada um dos 12 órgãos que foram citados, têm até cinco dias úteis para indicar quem serão os seus representantes.

No decreto publicado hoje também foi estabelecido um prazo de 180 dias para que o grupo conclua o diagnóstico das áreas vulneráveis e apresente estratégias concretas de enfrentamento.

Outro ponto divulgado, é que reuniões do grupo serão realizadas a cada 15 dias, com relatórios encaminhados ao prefeito da cidade.

O que é o El Niño?

Reprodução Metsul Impactos no Brasil





O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial - ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC a 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.





Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.

No Brasil, o El Niño traz mais chuvas concentradas para a região Sul. No Sudeste e Centro-Oeste, aumentam as temperaturas e as pancadas irregulares. No Norte e Nordeste, há uma redução das chuvas, o que colabora para secas severas.