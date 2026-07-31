MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL "Dinheiro esquecido": veja como aumentar o nível da conta gov.br

Precisa emitir uma certidão ou consultar um documento público? Agora isso pode ser feito em um só lugar. A plataforma Gov.br passou a oferecer o atalho "Baixar Certidões", que concentra 13 documentos de diferentes órgãos do Governo Federal e permite fazer o download diretamente pelo site, de forma rápida e sem precisar acessar várias abas diferentes.

A ferramenta conta com certidões, certificados, comprovantes e carteiras digitais em um único ambiente, tornando o acesso aos serviços públicos mais simples tanto pelo celular quanto pelo computador.

Para utilizar o recurso, basta fazer login na conta Gov.br pelo aplicativo ou pelo site. Depois, o usuário deve acessar a opção "Atalhos Gov.br", selecionar "Baixar Certidões" e escolher o documento que deseja verificar.

gov Aplicativo GOV

Entre os documentos disponíveis está o Certificado de Cadastro Único (CadÚnico), utilizado por famílias inscritas em programas sociais, como o Bolsa Família . O certificado também pode ser solicitado para pedidos de isenção de taxas em concursos públicos, acesso ao ID Jovem e emissão da Carteira da Pessoa Idosa.

Outro documento que pode ser emitido é a Certidão de Quitação Eleitoral, que comprova que o cidadão está em situação regular com a Justiça Eleitoral. O documento costuma ser exigido em procedimentos como inscrição em concursos públicos, posse em cargos e recebimento de salários, remunerações ou proventos de funções e empregos públicos.

Além desses, o atalho também reúne documentos relacionados com regularidade fiscal, antecedentes criminais, vacinação e consultas cadastrais, evitando que o cidadão tenha que acessar diferentes plataformas para obter cada certidão.

Atualmente, é disponibilizado mais de cinco mil serviços públicos digitais federais e reúne mais de 178 milhões de usuários cadastrados, consolidando-se como a principal plataforma de acesso aos serviços do governo.

Abaixo os documentos:



Carteira Nacional de Vacinação;

Certidão de Pessoa com Deficiência;

Certificado de Cadastro Único (CadÚnico);

Certidão de Quitação Eleitoral (TSE);

Certificado de Antecedentes Criminais;

Certidão de Contas Julgadas Irregulares (TCU);

Consulta de CNPJ;

Comprovante de Situação Cadastral no CPF;

Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa de Débitos) Pessoa Física;

Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa de Débitos) Pessoa Jurídica;

Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa de Débitos) Imóvel Rural;

Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa de Débitos) Obra de Construção Civil;

Cartão Nacional de Saúde.

Com a novidade, o cidadão passa a concentrar a emissão de documentos importantes em um único lugar, tornando o acesso aos serviços públicos mais rápido e prático no dia a dia.

*Estagiária sob supervisão