A ventania causou queda de arvore e energia na cidade de São Paulo
Reprodução/João Vitor Faria
A ventania causou queda de arvore e energia na cidade de São Paulo

Os moradores do Rio de Janeiro que tiveram prejuízos por conta do apagão que aconteceu na cidade, causado pela ventania da última quarta-feira (29), podem pedir ressarcimento à Light, segundo a Prefeitura. 

Durante a tempestade, as rajadas de vento  chegaram a cerca de  100 km/h deixaram cerca de 1 milhão de clientes sem luz em diferentes regiões da cidade e a concessionária é responsável por ressarcir todos os danos causados por quedas ou oscilações no fornecimento de energia. Quem teve eletrodomésticos queimados ou teve alimentos estragados por conta dessa situação, deve abrir o pedido diretamente com a Light.

Como solicitar o ressarcimento

De acordo com a Prefeitura do Rio, a orientação do passo a passo para o consumidor prejudicado é:

  • Abrir um pedido de ressarcimento diretamente com a Light;
  • Informar o dia e o horário em que ocorreu a falta de energia;
  • Detalhar a marca, o modelo e o tempo de uso do equipamento danificado.

A prefeitura também recomenda guardar todos os números de protocolo do atendimento, além de fotos, notas fiscais e outros documentos que possam comprovar os prejuízos.

E se a Light negar o pedido?

Caso a concessionária negue o ressarcimento ou não apresente uma solução para o problema, o consumidor pode procurar o Procon Carioca.

O órgão orienta que o morador apresente os protocolos de atendimento, registros dos danos e notas fiscais para que seja aberta uma reclamação para que o caso seja analisado.


Mais de 100 mil pessoas seguem sem luz

Parte do Rio de Janeiro segue sofrendo com os reflexos do forte vendaval  que atingiu a cidade na tarde da última quarta-feira (29), com rajadas que chegaram a 100 km/h. Ao iG, a Light informou que, nesta sexta-feira (21), cerca de 105 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica. 

Mapa da falta de luz do Rio de Janeiro
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Mapa da falta de luz do Rio de Janeiro


Segundo a prefeitura do Rio, o vendaval derrubou 330 árvores. Muitas delas, atingiram diretamente a fiação elétrica, provocando desligamentos e danos em diferentes regiões.

Segundo a concessionária, em nota enviada ao iG, neste momento os serviços entraram em uma etapa mais complexa, que envolve a reconstrução da rede elétrica por conta da destruição causada. Dentre os serviços necessários, estão a substituição de postes, cabos e outros equipamentos, além da retirada de árvores e objetos que caíram sobre a rede, como telhas e até caixas d'água.

Ainda segundo a Light, mais de 2 mil colaboradores da empresa estão nas ruas do Rio de Janeiro em uma força-tarefa ininterrupta. 

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2026-07-31/apagao-rio-de-janeiro-veja-como-pedir-ressarcimento-a-light.html
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