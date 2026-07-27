Reprodução Traficantes da Gardênia Azul atacaram base da PM e sequestraram ônibus na região

Uma base da Polícia Militar foi metralhada e pelo menos cinco ônibus foram roubados, colocados como barricadas e interditaram trechos da Avenida Ayrton Senna e de outras vias da Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ação, ocorreu por conta de uma operação das forças de segurança, que terminou com um dos chefes do Comando Vermelho preso, nesta segunda-feira (27).

De acordo com a PM,(Jacarepaguá) participavam da Operação Barricada Zero, que tem como objetivo remover obstáculos instalados por traficantes na comunidade, quando foram atacados por criminosos armados.

🚔 Policiais do #18BPM prenderam um criminoso durante a Operação Barricada Zero, na Gardênia Azul. Após confronto, as equipes realizaram um cerco tático e capturaram um homem apontado como gerente-geral do tráfico na comunidade. Com ele, foi apreendido um fuzil AR-10 e munições. pic.twitter.com/JyvsavKSzF — @pmerj (@PMERJ) July 27, 2026

Durante a ação, os agentes prenderam um criminoso conhecido como "Bacurau", apontado pela corporação como gerente do tráfico de drogas na Gardênia Azul, área dominada pelo Comando Vermelho. Um fuzil AR-15 também foi apreendido.

Após a prisão, criminosos do Comando Vermelho foram até a base da Polícia Militar que fica na região e atacaram o local com diversos disparos. Até o momento, não há registro de feridos.

Além do ataque, os bandidos saíram pelas ruas incendiando barricadas e atravessando ao menos quatro ônibus na Avenida Ayrton Senna, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão e na Estrada do Engenho D'Água.

C47521 - 692 Méier x Alvorada

C47786 - 353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza

C47635 - 861 Rio das Pedras x Curicica

C47689 - 861 Rio das Pedras x Curicica

Por volta das 13h, os ônibus foram retirados das vias e o trânsito começou a ser normalizado. Os veículos atacados foram das seguintes linhas:

Segundo o Rio Ônibus, além dos quatro coletivos atravessados, um outro ônibus da linha 54 (Terminal Centro Olímpico x Anil), do BRT, que seguia vazio para a garagem, também foi colocado na pista após ter a chave retida.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que duas unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam o início do funcionamento durante a manhã por questões de segurança.

A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na Gardênia Azul e que equipes permanecem na comunidade em busca de outros suspeitos. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).





Linhas de ônibus ainda seguem afetadas



De acordo com o Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU), nove linhas de ônibus seguem com os itinerários alterados devido à ocorrência policial na região. São elas:

