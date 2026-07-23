Reprodução Homem foi surpreendido por agentes da Guarda Municipal

Um motociclista foi surpreendido pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro após vandalizar um ônibus na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo a Rua Figueiredo de Magalhães, na Zona Sul da cidade.

🚨VEJA: No Rio, motoqueiro enfurecido discute com motorista de ônibus, decide quebrar o vidro da condução quando de repente o inesperado acontece. pic.twitter.com/DSUwAvhw2o — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 22, 2026





Em um vídeo publicado nas redes sociais por um motorista que estava próximo ao local, é possível ver que, parado no sinal, o homem que dirigia a moto estava em uma discussão de trânsito acalorada com o condutor do ônibus, até que o motociclista perde a cabeça, desce da moto e, com um tapa, quebra o vidro do transporte coletivo.

No vídeo, é possível ver que, durante a ação, guardas municipais que patrulhavam a área estavam próximos e imediatamente mandaram o homem encostar no canto da via para ser abordado, seguindo os procedimentos legais.





Os motivos que levaram ao início da discussão entre os condutores ainda e desconhecida. O iG também tentou contato com a Guarda Municipal para saber se o motociclista foi autuado, mas não obteve resposta.

Copacabana vira palco de ônibus depredados

Outros ataques a ônibus também foram registrados em Copacabana nesta semana e cerca de cinco veículos do transporte público foram depredados em uma onda de furtos e assaltos que vem acontecendo no bairro da Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, seis adolescentes já foram apreendidos.

🚨AGORA: Confusão generalizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações, um ladrão teria roubado o celular de um pedestre e fugido em um patinete elétrico. Quando viu que estava sendo alcançado, tentou embarcar no ônibus, dando inicio ao caos. pic.twitter.com/Ah5g7AqCuP— LORD NEWS BRASIL 🇧🇷 (@Lordnewsbrasil) July 23, 2026





Em um dos casos registrados em vídeos que circulam nas redes sociais, um grupo acusado de furto correu para dentro de um ônibus parado no ponto causando momentos uma confusão entre os passageiros.

A Rio Ônibus em contato com o iG repudiou veementemente os atos de vandalismo.

Segundo a empresa, esses cinco ônibus que foram vandalizados na região resultaram em um prejuízo financeiro de R$ 30 mil, afetando diretamente a rotina dos passageiros da região que dependem dessas linhas.

Ainda segundo a Rio Ônibus em nota enviada ao iG, o prejuízo mensal causado por esses tipos de ataques ao patrimônio público ultrapassa R$ 2 milhões, valor que poderiam estar sendo investidos em melhorias no transporte público ao invés de na manutenção.