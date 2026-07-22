Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro quer mesmo seguir os passos do pai na tentativa de reinstalar a família no Palácio do Alvorada.

Assim como o ex-presidente, o pré-candidato à Presidência do PL aproveitou uma plateia formada por diplomatas reunidos pela consultoria Novo Selo Comunicação e pelo site The Brazilian Report para distribuir inverdades sobre as urnas eletrônicas. Jair Bolsonaro fez o mesmo há quatro anos, só que pior. Usou a estrutura do Estado para convidar a plateia e deixou ali uma das muitas sementes do plano golpista para ganhar as eleições na marra.

O Zero Um, com a retaguarda fortalecida por Donald Trump, repete o roteiro em um momento delicado da campanha. Às vésperas da convenção para oficializar seu nome como candidato, ele ainda não definiu quem será seu ou sua vice nem as legendas que estarão com ele no palanque. União Brasil e PP acusam o pré-candidato de não aceitar palpites nem sobre programa de governo nem sobre alianças nos Estados. O Republicanos diz que nem procurados foram. Todos parecem dar razão a Valdemar Costa Neto quando o chefe do PL diz que o Flávio não estava preparado para esta empreitada.

Por enquanto, Flávio corre sozinho. Lula (PT), seu principal adversário, larga com palanques definidos ao menos nos três maiores colégios eleitorais (São Paulo, Minas e Rio).

Na convenção de sábado, em São Paulo, Flávio levará ao palco o peso de uma família rachadinha (sem trocadilho), das fotos com o capanga de Daniel Vorcaro, mecenas do filme sobre o papai, e uma longa lista de investigações policiais. Lula aparece à frente dele nas pesquisas, e Flávio aprendeu desde cedo que a única opção na vida é vencer, custe o que custar. Se não rolar, a culpa é do sistema – de voto eletrônico, judicial, político e o que mais couber para tumultuar o processo.

Desta vez a turma terá os capangas de Trump para endossar a iniciativa.

Por isso Flávio nem cora ao dizer que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic – uma mentira deslavada e já desmentida.

"O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições”, disse Flávio, sabendo que, ao dizer que não queria questionar o sistema, já estava questionando.

A Smartmatic, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, de fato celebrou contratos com a corte em outras ocasiões, mas somente para a prestação de serviços de conexão de dados e voz, e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. A empresa participou da licitação para a fabricação de urnas eletrônicas para 2020, mas perdeu para a empresa Positivo, segundo a Folha de S.Paulo.

Em 2023, o mesmo TSE condenou Jair Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos por se reunir com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada – um lugar público usado por ele para objetivos privados.

Como Flávio, Bolsonaro pai também fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral. A fala rendeu a ele uma condenação por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

Flávio usou o mesmo expediente sabendo dos riscos que corria. Sinal de que está mesmo disposto a ir para o tudo ou nada. O nada ele já tem.