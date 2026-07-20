Foto: Luiz Alvarenga/Cedae Manutenção no Guandu reduzirá o abastecimento de água no Rio

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) vai realizar uma manutenção preventiva no Sistema Guandu, na próxima terça-feira (21), que vai reduzir em 50% a produção e distribuição de água ao longo de todo dia. Segundo a Companhia, esse processo deve impactar o abastecimento de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro.

Os trabalhos estão marcados parade terça para aDurante todo esse período, a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Guandu, responsável por abastecer cerca de 80% da população da capital e 70% da Baixada Fluminense, cairá para metade da sua capacidade.

Bairros que podem ser afetados



Ainda segundo a, a operação da estação do Guandu começará a ser retomada logo após a conclusão do serviço de manutenção e as concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo Sistema, já foram comunicadas sobre a intervenção.

Em nota, a concessionária Iguá divulgou que os bairros da Barra da Tijuca, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Rio das Pedras, Muzema e Anil podem registrar redução de pressão ou interrupção temporária no abastecimento.

Divulgação / Águas do Rio Estação de Tratamento de Água (ETA)

Já a, informou que do seu raio de atendimento às zonas norte e sul do Rio de Janeiro , além de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti devem ser os bairros afetados.

Por último, aalertou que o seu trabalho pode sofrer alterações nos seguintes bairros: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.





Normalização pode demorar até 72h



Mesmo com a CEDAE informando que as operações no ETA Guandu serão retomadas às 22h de terça-feira, as três concessionárias já alertaram em nota que o fornecimento de água nos bairros listados será normalizado de forma gradual, podendo levar até 72 horas após a conclusão da manutenção da Cedae.

Em áreas mais elevadas e nas regiões das pontas da rede, esse prazo pode ser maior.